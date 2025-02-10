Ultra Ortodoks hahamdan dikkat çeken öneri: İsrail'i onlar yönetsin

Haham Dov Landau siyonistlerin İsrail'e felaket getirdiğini düşünüyor
İsrail'in önde gelen hahamlarından Dov Landau, siyonistlerin felaket getirdiğini belirterek ülkenin Arap yönetimine geçmesini desteklediğini ifade etti.
Yerel basında yer alan habere göre, Ultra-Ortodoks
Yahudi
lerin önemli hahamlarından
Dov Landau
, dindar siyonistleri hedef aldı.
Landau, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarda İsrail askerlerinin siyonist hahamların onlara
"çarpıtılmış Tevrat'ı öğrettikleri için öldüğünü"
savundu.
"Siyonistler felaket getirdi"
"Siyonistler felaket getirdi"
Siyonist hahamlara yüklenen Landau,
"Siyonist (hahamlar) Yahudi halkını kurtarabileceklerini düşündüler ama Yahudi halkına sadece manevi değil, fiziksel felaketler de getirdiler. Araplar bizden hiç bu kadar nefret etmemişti."
yorumunda bulundu.
"Arapların hüküm sürdüğü dönem en iyisiydi"
"Arapların hüküm sürdüğü dönem en iyisiydi"
Landau, İsrail'in Araplar tarafından yönetilmesi önerisinde bulunarak,
"Arapların burada hüküm sürdüğü zamanlar oldukça iyiydi, Arapların hüküm sürdüğü dönem en iyisiydi, bize saygı duydular, (bize) karışmadılar."
ifadelerini kullandı.
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