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Dünya Uluslararası Af Örgütü açıkladı Esed ve Rusya savaş suçu işledi
ORTADOĞU

Uluslararası Af Örgütü açıkladı: Esed ve Rusya savaş suçu işledi

Uluslararası Af Örgütü, Suriye’nin kuzeybatısına ilişkin raporunda Suriye ve Rus ordularını bilerek sivil hedeflere saldırı düzenlemekle ve “savaş suçu” işlemekle suçladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Af Örgütü’nün “Bizim için hiçbir yer güvenli değil: Yasadışı saldırılar ve kitlesel yerinden etmeler” başlıklı rapor Pazartesi günü açıklandı. Raporda, Suriye’nin kuzeybatısındaki sivillere yönelik saldırılarla “İnsani uluslararası hukukun ciddi bir şekilde ihlal edildiği”, savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlendiği belirtildi. Mayıs 2019 ile Şubat 2020 arasındaki saldırıların ele alındığı raporda, Suriye ordusu ve Rus güçleri tarafından sivillere yönelik en az 18 saldırı düzenlendiği kaydedildi. Rapor, aralarında doktor, öğretmen, yerinden edilenler ve yardım örgütleri çalışanlarının bulunduğu 74 görgü tanığı ile yapılan mülakatlara dayanıyor. Raporda, görgü tanıklarının ifadeleri, video, fotoğraf ve uydu görüntüleri ile Suriye ve Rus birlikleri arasındaki iletişimin dinlemesinden elde edilen verilerle destekleniyor.

Vladimir Putin

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Beşşar Esed

MİSKET BOMBASI KULLANDILAR

  • Af Örgütü, raporda Suriye ordusu ile müttefiki Rusya’yı bilerek, sivillere saldırı düzenlemekle suçladı. Okullara yönelik saldırılarda devletlerarası hukuk açısından yasak olan misket bombaları kullanıldığını belirten Af Örgütü, bunu “savaş suçu” olarak nitelendirdi. Af Örgütü, bu yılın Ocak ve Şubat aylarında okul ve sivillerin yaşadığı binalara düzenlenen saldırılarda varil bombası ve yerden ateşlenen misket bombasının kullanıldığına dair kanıtlar bulunduğunu belirtiyor. Raporda ayrıca, saldırılarda Rusya’da üretilen ve Suriye ordusuna satılan 220 milimetre kalibreli 9M27K roketatar sisteminin kullandığı bilgisi yer aldı. Rapora göre, bu roketatar sistemleri uluslararası hukuka aykırı olan misket bombası içeriyor. Raporda sözü edilen 18 saldırının çoğunun Ocak ve Şubat aylarında İdlib, Batı Halep ve Hama’da düzenlendiği belirtiliyor.

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Suriye’de rejim karşıtı protesto: Biz vatanımızı geri istiyoruz
Suriye'nin İdlib kentinde savaş nedeni ile evlerini terk etmek zorunda kalan yüzlerce kişi, Esad rejimi karşıtı eylem düzenledi. İdlib kentinin merkezinde toplanan eylemciler rejim karşıtı sloganlar atarken, “Ne Esad rejimi, ne mülteci kampları biz vatanımızı geri istiyoruz” ifadelerini kullandı. Göstericiler, rejim saldırıları nedeni ile evlerinden göç etmek zorunda kaldıklarını dile getirirken, uluslararası toplumu hareket etmeye çağırdı.
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