Dünya Uluslararası Af Örgütünden ABye çağrı Yunanistan için ihlal prosedürü başlatılsın
AVRUPA

Uluslararası Af Örgütü'nden AB'ye çağrı: Yunanistan için ihlal prosedürü başlatılsın

Uluslararası Af Örgütü, göçmenlerin Türkiye'ye doğru geri itilmesinin Yunanistan'ın fiili sınır politikası haline geldiğini belirterek, Avrupa Birliği'nin Yunanistan hakkında ihlal prosedürü başlatmasını istedi. Örgüt tarafından hazırlanan raporda, geri itilen göçmenlerin yarısından fazlasının, yasal yardıma erişimleri olmaksızın veya kayıtları alınmaksızın keyfi olarak gözaltında tutulduğu ifade edildi.

Haber Merkezi AA
Uluslararası Af Örgütünden ABye çağrı: Yunanistan için ihlal prosedürü başlatılsın
Yunanistan, son 3 yılda 100 bine yakın mülteciyi geri itti.

Uluslararası Af Örgütünce hazırlanan "Şiddet, Yalanlar ve Geri İtmeler" adlı raporunda göçmenlerin gördüğü kötü muameleler ve geri itmeler belgelendi.

Avrupa sınırlarındaki şiddetin herkesi ilgilendirdiği kaydedilen raporda, Haziran-Aralık 2020'de çoğu Meriç Nehri'nde olmak üzere Türkiye'ye 21 yeni geri itmenin belgelendiğine yer verildi.

"Fiili sınır politikası haline geldi"

Örgütün konuştuğu 16 düzensiz göçmenin, şiddet ve gözaltı sonrası geri itildiklerini söylediği aktarılan raporda, geri itmelerin Yunanistan'ın fiili sınır politikası haline geldiği vurgulandı.

Raporda, bazı geri itmelerin sınırların çok ötesinde başladığı, bu kapsamda Yunanistan'ın kuzey ve kuzeybatısında sınırdan uzakta bulunan 5 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

"Keyfi olarak gözaltında tutuluyorlar"

Geri itilen göçmenlerin yarısından fazlasının, yasal yardıma erişimleri olmaksızın veya kayıtları alınmaksızın keyfi olarak gözaltında tutulduğu vurgulanan raporda, tespit edilen gözaltı yerleri arasında Gümülcine'deki Gomoniçe limanı, Bıdıklı sınır karakolu ve Poros Adası'nın da bulunduğu aktarıldı.

"AB ihlal prosedürü başlatmalı"

Yunanistan ve diğer AB ülkelerinin bu ihlalleri durdurması ve bunların sorumluluğunu kabul etmesi gerektiği vurgulanan raporda, suistimaller için adalet sağlamanın zaman alıcı, zor ve şu ana kadar etkisiz olduğuna dikkat çekildi.

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AB'nin geri itmelerle işlenen ciddi insan hakları ihlalleri için Yunanistan hakkında ihlal prosedürü başlatması gerektiği belirtilen raporda Avrupa sınır gücü Frontex'in de suistimallerden habersiz olduğunu iddia edemeyeceğinin altı çizildi.

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