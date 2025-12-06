Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı: Çernobil Nükleer Santrali'nde radyoaktif sızıntıyı önleyen çelik yapı hasar gördü

Birleşmiş Milletler bünyesindeki Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Ukrayna’daki Çernobil Nükleer Santralinde 1986’daki faciadan kalan radyoaktif maddeleri tutmak için inşa edilen koruyucu kalkanın, insansız hava araçlarının yol açtığı hasar nedeniyle temel güvenlik işlevini yerine getiremediğini açıkladı.
UAEA'dan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'daki nükleer tesislerin durumuna ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, Çernobil Nükleer Santrali'nde radyoaktif sızıntının önlenmesi amacıyla inşa edilen "Yeni Koruma Kalkanı'nın" şubat ayındaki dron saldırısında hasar gördüğü ve dış kaplamasında yangın çıktığı belirtildi.
Geçen hafta UAEA müfettişlerinin değerlendirmesini tamamladığı bildirilen açıklamada, yapının artık temel güvenlik işlevini yerine getiremediği kaydedildi.
Açıklamada, çatıda sınırlı da olsa geçici onarımların yapıldığı ancak nükleer güvenliğin sağlanması için kapsamlı restorasyona ihtiyaç olduğu vurgulandı.
On birinci kez dış güç kaynağını kaybetti
Zaporijyya Nükleer Güç Santrali'nin de çatışmalar sırasında savaşın başlamasından bu yana 11. kez tüm dış güç kaynağını geçici olarak kaybettiği bildirildi.
Kesintinin yarım saat sürdüğü belirtilen açıklamada, santralin 330 kv güç hattına yeniden bağlandığı ancak 750 kV'lık hattın hala kesik durumda olduğu bilgisi paylaşıldı.Grossi, gece boyunca askeri faaliyetlerin elektrik şebekesini etkilediğini ve Ukrayna'da faaliyetteki nükleer santrallerin üretimi azaltmasına neden olduğunu belirtti.
Grossi, nükleer kaza yaşanmaması için taraflara itidal çağrısında bulundu.