Dünya Uluslararası Erbil Havaalanına füze saldırısı düzenlendi Havaalanı tüm uçuşlara kapatıldı
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Uluslararası Erbil Havaalanı'na füze saldırısı düzenlendi: Havaalanı tüm uçuşlara kapatıldı

Irak’ın Erbil kentinde ABD askeri üssünün de bulunduğu havalimanına füzeli saldırı düzenlendiği bildirildi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada yaralananlar olduğu bilgisi paylaşıldı. Havaalanı tüm uçuşlara kapatılırken, çevrede savaş uçaklarının sesleri duyulmaya başlandı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) terörle mücadele biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, kente üç füze atıldı.

İkisi, ABD askeri üssünün de bulunduğu Uluslararası Erbil Havaalanı'na, biri ise alanın dışına isabet etti.

Havaalanının dışına düşen füze bir işyerinin camlarının kırılmasına ve bir evin bahçe duvarının yıkılmasına neden oldu.

Havaalanı tüm uçuşlara kapatıldı


İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da yaralananlar olduğu bilgisi paylaşıldı.

Havaalanı tüm uçuşlara kapatılırken, çevrede savaş uçaklarının sesleri duyulmaya başlandı.

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