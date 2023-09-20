Uluslararası Göç Örgütü: Libya'da selden etkilenen şehirlerde 40 bin kişi yerinden oldu

2011’deki rejim karşıtı ayaklanmalardan bu yana ilk kez Kaddafi destekçileri ve Kaddafi karşıtlarını aynı saflarda protesto düzenlerken gördük. Bu dinamik her ne kadar Kaddafi dönemi sona erse de Libya’nın, daha doğrusu özellikle Libya halkının İsrail hususundaki tutumunu herkese gösterdi. Olası bir İsrail ile diyalog sürecinin yakın vadede mümkün olmadığını da gözler önüne serdi.