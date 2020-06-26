UNESCO’dan düşündüren rapor: 258 milyon çocuk yoksulluk nedeniyle okula gidemiyor

Yoksul bölgeler öne çıkıyor
Rapora göre 2018 yılında yaklaşık 258 milyon çocuk ve genç okula gidemedi. Okula gidemeyen çocukların sayısı 2000 yılındaki 350 milyon seviyesinden bu yana düşüş kaydetmiş olsa da uzmanlar özellikle yoksul bölgelerde milyonlarca çocuğun eğitim hakkından mahrum olduğuna dikkat çekti.
Afrika’da 2 çocuktan 1’i
Mülteciler için şartlar daha ağır
- UNESCO’nun raporunda eğitim imkanına sahip olmayan pekçok çocuğun yanısıra milyonlarca kişinin de kökeni, cinsiyeti, kimliği ya da engeli nedeniyle eğitim siteminin dışında bırakıldığına da işaret edildi. Raporda bu kesimlerin de korona salgınından yüksek derecede etkilendiği belirtiliyor. Raporda dünya genelindeki ülkelerin dörtte birinde yasalar uyarınca engelli bireylerin sağlıklı bireylerle aynı ortamda eğitim alamadıkları bilgisi de yer aldı. Azınlıklar ve mülteciler için ise pek çok ülkede nitelikli eğitim imkanı sunulmadığı vurgulandı.