UNESCO’dan düşündüren rapor: 258 milyon çocuk yoksulluk nedeniyle okula gidemiyor

Yoksul bölgeler öne çıkıyor

Rapora göre 2018 yılında yaklaşık 258 milyon çocuk ve genç okula gidemedi. Okula gidemeyen çocukların sayısı 2000 yılındaki 350 milyon seviyesinden bu yana düşüş kaydetmiş olsa da uzmanlar özellikle yoksul bölgelerde milyonlarca çocuğun eğitim hakkından mahrum olduğuna dikkat çekti.

Afrika’da 2 çocuktan 1’i

Fotoğraf: Arşiv

“Yoksulluğun hem okula devamlılık ve mezuniyet hem de eğitim imkanında belirleyici” olduğu ifade edilen raporda yoksullukla mücadelede Asya’da mesafe katedilse dahi hâlâ beş çocuktan birinin yoksulluk çektiği belirtildi. Afrika kıtasındaysa her iki çocuktan birinin yoksulluktan muzdarip olduğu vurgulandı.

DÜNYA Azra bebek, UNESCO konferansına konu oldu

Mülteciler için şartlar daha ağır

UNESCO’nun raporunda eğitim imkanına sahip olmayan pekçok çocuğun yanısıra milyonlarca kişinin de kökeni, cinsiyeti, kimliği ya da engeli nedeniyle eğitim siteminin dışında bırakıldığına da işaret edildi. Raporda bu kesimlerin de korona salgınından yüksek derecede etkilendiği belirtiliyor. Raporda dünya genelindeki ülkelerin dörtte birinde yasalar uyarınca engelli bireylerin sağlıklı bireylerle aynı ortamda eğitim alamadıkları bilgisi de yer aldı. Azınlıklar ve mülteciler için ise pek çok ülkede nitelikli eğitim imkanı sunulmadığı vurgulandı.