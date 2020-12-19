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Dünya UNICEF 2021de 92 ülkeye ayda 850 ton aşı dağıtabiliriz
AVRUPA

UNICEF: 2021'de 92 ülkeye ayda 850 ton aşı dağıtabiliriz

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 2021 yılında mevcut olması durumunda 92 ülkeye ayda 850 ton yeni tip koronavirüs aşısının taşınmasını ve dağıtımını yapabileceğini duyurdu.

Haber Merkezi AA
UNICEF taşıma durumunu &quot;ürkütücü bir görev&quot; olarak nitelendiriyor.
UNICEF taşıma durumunu "ürkütücü bir görev" olarak nitelendiriyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 2021 yılında mevcut olması durumunda 92 ülkeye ayda 850 ton yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının taşınmasını ve dağıtımını yapabileceğini bildirdi.

UNICEF'ten yapılan açıklamada, Kovid-19 aşısı sağlanması durumunda örgütün dağıtım için ''tarihi'' bir girişim üstlenebileceği belirtildi.

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"Ürkütücü bir görev"

Mevcut olması durumunda UNICEF'in düşük ve düşük orta gelirli 92 ülkeye ayda 850 ton aşıyı taşıyıp dağıtabileceği ifade edilen açıklamada, UNICEF İcra Direktörü Henrietta Fore, ''Ürkütücü bir görev ve risk yüksek ama bunu üstlenmeye hazırız.'' değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu miktarın UNICEF'in her ay taşıdığı ortalama aşı miktarından iki kat fazla olduğuna işaret edilen açıklamada, örgütün küresel hava taşımacılığı kapasitelerini ve ulaşım rotalarını incelediği ve 850 ton aşının 70 milyon dolar maliyetle taşınmasının mümkün olduğu kaydedildi.

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