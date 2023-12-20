UNICEF Gazze'deki tehlikeyi anlattı: 20 kat arttı son derece kritik bir durum

UNICEF Genel Direktörü Catherine Russell, "Güvenli su olmazsa, önümüzdeki günlerde çok daha fazla çocuk yoksulluktan ve hastalıktan ölecek" dedi.





Russell, "Çocuklar ve aileleri, yüksek oranda tuzlu veya kirli, güvenli olmayan kaynaklardan gelen suyu kullanmak zorunda kalıyor" diye ekledi.





BM Çocuk Örgütü, Aralık ayının başından bu yana yüz binlerce insanın (yarısı çocuk olduğu tahmin edilen) kaçtığı Refah'ta, su ve sanitasyon durum sistemlerinin "son derece kritik bir durumda" olduğunu ekledi.



