Dünya Ünlü fast food zincirinden şaşkına çeviren karar Gıda fiyatlarına karşı ürünleri kısıtladılar
AMERİKA

Ünlü fast food zincirinden şaşkına çeviren karar: Gıda fiyatlarına karşı ürünleri kısıtladılar

ABD'nin dev fast food zinciri KFC, dünyayı sarsan gıda krizi ve meyve-sebze pahalılığı sebebiyle ürünlerinde sadece marul yerine, marul-lahana karışımı kullanacağını açıkladı.

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Ünlü fast food zincirinden şaşkına çeviren karar: Gıda fiyatlarına karşı ürünleri kısıtladılar
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Küresel ölçekteki buğday ve arpa krizinin ardından şimdi de dünya genelinde marul krizi baş gösterdi. Ünlü fast food zinciri KFC, bu kriz sebebiyle Avustralya'daki restoranlarında sattığı ürünlerinde sadece marul yerine marul-lahana karışımı kullanacağını açıkladı. KFC Avustralya'dan yapılan açıklamada, "Yeni Güney Galler ve Queensland'deki sel felaketi nedeniyle marul sıkıntısı yaşıyoruz. Bu nedenle yeni bir duyuruya kadar marul içeren tüm ürünlerde marul ve lahana karışımı kullanacağız" ifadesi kullanıldı.

AVUSTRALYA'DA TAZE MEYVE SEBZE SORUNU BAŞ GÖSTERDİ

BBC'nin haberine göre, Avustralya halkı taze meyve ve sebzelerde fiyat artışıyla karşı karşıya. Sosyal medya kullanıcıları, normal fiyatının üç katının üzerinde satışa sunulan marul fotoğrafları paylaşıyor. KFC, ocak ayında da tavuk eksikliğinden dolayı menüsünü değiştirmek zorunda kalmıştı.

  • Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaleti ve eyaletin başkenti Sydney'de 3 Mart’ta yoğun yağışın neden olduğu sellerden 500 bin kişinin etkilendiği açıklanmıştı.

Sydney'de ilk belirlemelere göre 2 bin ev kullanılmaz hale gelmiş, can kaybı 8 Mart’ta 19 olarak açıklanmıştı.

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