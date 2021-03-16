Ünlü oyuncu Emilia Clarke'tan Suriye mesajı: Özgürlük için ayağa kalkalı 10 yıl oldu

Clarke, resmi Instagram hesabından, Suriye'deki iç savaşın 10. yılı nedeniyle bir paylaşımda bulundu.

"Özgürlük için ayağa kalkalı 10 yıl oldu"

Arapça, "Hayal etmeye cesaret ettik, onurumuzdan pişman olmayacağız." yazılı bir tablo ile verdiği pozu paylaşan Clarke, "Suriye halkı, özgürlük ve onur için ayağa kalkalı 10 yıl oldu." ifadesini kullandı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör @emilia_clarke'in paylaştığı bir gönderi REKLAM

Yönetmenliğini Waad Al-Kateab ve Edward Watts'ın üstlendiği "Sama İçin (For Sama)" filmini izlediğini belirten Clarke, "Waad, ailesi, barış ve onur için mücadele eden milyonlarca Suriyelinin yanındayız. Siz de desteğinizi göstermek için 'actionforsama.com'a girebilirsiniz." ifadelerine yer verdi.

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