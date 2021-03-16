Dünya Ünlü oyuncu Emilia Clarketan Suriye mesajı Özgürlük için ayağa kalkalı 10 yıl oldu
ORTADOĞU

Ünlü oyuncu Emilia Clarke'tan Suriye mesajı: Özgürlük için ayağa kalkalı 10 yıl oldu

Game of Thrones (Taht Oyunları) isimli diziyle tanınan İngiliz oyuncu Emilia Clarke, Suriye'de sağlık merkezlerinin hedef alınmasını durdurmak maksadıyla başlatılan "ActionforSama" hareketine sosyal medya hesabından destek verdi. Clarke, "Suriye halkı, özgürlük ve onur için ayağa kalkalı 10 yıl oldu." ifadesini kullandı.

Haber Merkezi AA
Emilia Clarke.
Emilia Clarke.

Clarke, resmi Instagram hesabından, Suriye'deki iç savaşın 10. yılı nedeniyle bir paylaşımda bulundu.

"Özgürlük için ayağa kalkalı 10 yıl oldu"

Arapça, "Hayal etmeye cesaret ettik, onurumuzdan pişman olmayacağız." yazılı bir tablo ile verdiği pozu paylaşan Clarke, "Suriye halkı, özgürlük ve onur için ayağa kalkalı 10 yıl oldu." ifadesini kullandı.

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@emilia_clarke'in paylaştığı bir gönderi

Yönetmenliğini Waad Al-Kateab ve Edward Watts'ın üstlendiği "Sama İçin (For Sama)" filmini izlediğini belirten Clarke, "Waad, ailesi, barış ve onur için mücadele eden milyonlarca Suriyelinin yanındayız. Siz de desteğinizi göstermek için 'actionforsama.com'a girebilirsiniz." ifadelerine yer verdi.

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