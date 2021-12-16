Ünlü prodüktör uçak kazasında hayatını kaybetti

Karayipler'deki ada ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde küçük uçağın düşmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.
Yetkililer, başkent Santa Domingo'daki Las Americas Havalimanı'na acil iniş yapmak isteyen uçağın düştüğünü bildirdi.
Düşen uçakta bulunan 7'si yolcu, 2'si mürettebattan olmak üzere 9 kişi yaşamını yitirdi.
ÜNLÜ PRODÜKTÖR DE UÇAKTAYDI
Hayatını kaybeden dokuz kişi arasında Porto Riko'lu müzik prodüktörü Flow La Movie olarak tanınan Jose Angel Hernandez ile eşi ve çocuğunun da olduğu belirtildi.
Uçağın, Dominik Cumhuriyetine bağlı La Isabela Uluslararası Havalimanı'ndan ABD'nin Florida eyaletine gitmek için havalandığı bilgisine ulaşıldı.
Kazanın nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.