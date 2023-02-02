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Dünya

Ünlü yazar müzeye kapandı: Cam odanın içinden kendini ziyaretçilere sergiliyor

Belçikalı ünlü yazar Saskia De Coster, yeni kitabı için bir ay boyunca hiç çıkmamak üzere kendisini cam bir odaya kapattı. De Coster, bir müzedeki cam odada kitabını yazarken kendisini ziyaretçilere sergileyecek.

16:12 . 2/02/2023 Perşembe
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Belçikalı yazar De Coster, "İdealim, bir ayın sonunda tam bir aydınlanma ve bitmiş bir kitap" dedi.

Belçikalı yazar De Coster, "İdealim, bir ayın sonunda tam bir aydınlanma ve bitmiş bir kitap" dedi.

Belçikalı yazar Saskia De Coster, yeni kitabını yazmak için bir ay boyunca hiç çıkmamak üzere cam bir odaya kapandı. Belçika'nın Anvers kentindeki Kraliyet Güzel Sanatlar Müzesinde cam duvarlı 12 metrekarelik odaya yerleşen yazar De Coster, burada bir ay boyunca yeni kitabını tamamlamak için çalışacak. Performansına "Yazar Burada" adını veren De Coster, yemek yeme ve uyuma gibi günlük ihtiyaçlarını ise cam odanın arkasındaki bölümde giderecek.

ZİYARETÇİLER YAZARI İZLEYEBİLECEK

Müzeyi gezen ziyaretçiler, kitabını yazarken yazarı izleyebilecek. Odada sadece bir bilgisayar, masa, sandalye ve yazarın her gün için yanına aldığı 28 kitap bulunacak.

GÜNLÜK İHTİYAÇLARINI CAM ODANIN ARKASINDA GİDERECEK

De Coster, odada kaldığı süre boyunca telefon ve sosyal medya kullanmayacak, kimseyle konuşmayacak.

"EN KÖTÜ İHTİMALLE DENEYİMLERİM ZENGİNLEŞECEK"

Performansı hakkında Belçika basınına konuşan De Coster, "İdealim, bir ayın sonunda tam bir aydınlanma ve bitmiş bir kitap. En kötü ihtimalle deneyimlerim zenginleşecek." dedi. Belçikalı yazar, "Küçüklüğümden beri münzeviler beni büyülemiştir. Bence histeri ile mistisizm arasında ince bir çizgi var. Gerçeklikten bu şekilde kopmak insanı daha üst bir boyuta çıkarıyor ve insana zihninde özgürlük veriyor. Çocukken de evimizin bahçesinde kendi başıma oturup hayal dünyamın coşmasına izin verirdim." diye konuştu.


De Coster, ayrıca yazmayı gizli veya gizemli bir eylem olmaktan çıkarmak, "görünmeyen emeği görünür kılmak" istediğini söyledi.

#Saskia De Coster
#belçika
#müze
17 dakika önce
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Ünlü yazar müzeye kapandı: Cam odanın içinden kendini ziyaretçilere sergiliyor
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