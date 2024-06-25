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Dünya

UNRWA: Gazze'nin büyük kısmı yok edildi burası gerçek bir cehennem

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, "Gazze'nin büyük bir kısmı yok edildi, iki milyondan fazla Gazzeli için burası gerçek bir cehennem. Çocuklar yetersiz beslenme ve susuzluktan ölüyor" dedi.

09:30 - 25/06/2024 Salı
AA
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlenen Danışma Komisyonu Toplantısı'nda değerlendirmelerde bulundu.


İşgal altındaki Filistin topraklarında ve bölgede sarsıcı bir değişimin yaşandığını kaydeden Lazzarini, 7 Ekim 2023'ten bu yana insanların korkunç derecede kayıplar yaşadığını ve acı çektiğini söyledi.


Lazzarini, "Gazze'nin büyük bir kısmı yok edildi, iki milyondan fazla Gazzeli için burası gerçek bir cehennem. Çocuklar yetersiz beslenme ve susuzluktan ölüyor" dedi.


'Batı Şeria'da Ekim 2023'ten bu yana 500'den fazla Filistinli öldürüldü'

"İnsan eylemlerinin" sonuncunda Gazze Şeridi'nde felaket düzeyinde açlık yaşandığını belirten Lazzarini, idari düzenin bozulmasının, aşırı derecede ihtiyaç duyulan insani yardımların ulaştırılmasını engelleyen aşırı yağma ve kaçakçılığa neden olduğunu söyledi.


Lazzarini, Gazzelilerin hayata tutunmaya çalıştığını ve yıkılmış bir bölgede defalarca yerlerinden edildiğine dikkati çekti.


İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir trajedi yaşandığını vurgulayan Lazzarini, burada Ekim 2023'ten bu yana 500'den fazla Filistinlinin öldürüldüğünü söyledi.


'UNRWA'nın 193 personeli katledildi'

Lazzarini, Lübnan-İsrail sınırında yoğunlaşan çatışmaların topyekun bir savaş tehdidi oluşturduğunun altını çizerken, işgal altındaki Filistin toprakları, Lübnan, Suriye ve Ürdün'deki milyonlarca Filistinli mültecinin kaygılı olduğunu ve korktuğunu dile getirdi.


Gazze'de UNRWA'nın da saldırı altında olduğu ve korkunç bir bedel ödediğini belirten Lazzarini, 7 Ekim 2023'ten bu yana 193 personelinin öldürüldüğüne işaret etti.


Lazzarini, UNRWA'nın işgal altındaki Filistin toprakları ile bölgedeki faaliyetlerine ve sahip olduğu öneme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

#Batı Şeria
#Gazze
#Philippe Lazzarini
#UNRWA
#Yetersiz Beslenme
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