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Dünya Ürdün Kralı 2 Abdullah Filistin meselesi halen bölgenin temel meselesidir
ASYA

Ürdün Kralı 2. Abdullah: Filistin meselesi halen bölgenin temel meselesidir

Ürdün'ün başkenti Amman'da Kral 2. Abdullah, Irak Başbakanı Kazımi ile Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Sisi'nin katılımıyla gerçekleşen "Üçlü Zirve" sona erdi. Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistin meselesinin halen bölgenin temel meselesi olduğunu belirterek, "Ürdün, İsrail işgalinin son bulduğu iki devletli çözümden ve 1967 sınırları çerçevesinde bir Filistin devletinin tesis edilmesinden yanadır." şeklinde konuştu.

Haber Merkezi AA
2. Abdullah
2. Abdullah

Ürdün'ün başkenti Amman'da, Kral 2. Abdullah, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin katıldığı "Üçlü Zirve" sona erdi.

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Abdullah, dünyanın ve bölgenin olağanüstü şartlar yaşadığını, bölgedeki dış müdahalelerin ve olayların hız kazandığı bir dönemde sağlam koordinasyon ve ortak eylem gerektiğini söyledi.

Ülkesinin Filistin meselesinde iki devletli çözümden yana olduğunu kaydeden Abdullah, "Filistin meselesi halen bölgenin temel meselesidir. Ürdün, İsrail işgalinin son bulduğu iki devletli çözümden ve 4 Haziran 1967 sınırları çerçevesinde bir Filistin devletinin tesis edilmesinden yanadır." ifadelerini kullandı.

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"Bölgenin yeni savaşlara ihtiyacı yok"

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi de, ülkesinin üç ülke arasındaki işbirliği ve koordinasyonu artırma konusundaki istekliliğini dile getirerek, Filistin meselesinin çözümünün tüm bölgede olumlu etkileri olacağını belirtti.

Irak Başbakanı Kazımi ise, bölgenin yeni savaşlara ve yeni anlaşmazlıklara ihtiyacı olmadığını ifade ederek, "Aksine hepimiz barışı temin etmek ve halklarımızın güvenlik ve istikrarını sağlamak için yan yana duruyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Sonuç bildirgesinde "Filistin meselesine" vurgu

Katılımcı üç ülke arasındaki ekonomik işbirliği, ticari ve yatırım konularıyla bölgesel gelişmelerin ele alındığı "Üçlü Zirve"nin ardından sonuç bildirgesi yayınlandı.

Bildirgede, Filistin meselesinin bölgenin temel meselesi olduğu, çatışmaların uluslararası kararlar ve Arap Barış Girişimi çerçevesinde çözülmesi gerekliliği ile özellikle Suriye, Libya ve Yemen başta olmak üzere bölgedeki krizlere siyasi çözüm bulma çabalarının yoğunlaştırılması gerektiği vurgulandı.

Sonuç bildirgesinde ayrıca Mısır'ın su güvenliğinin Arap ulusunun ayrılmaz bir güvenlik meselesi olduğu, sorunun uluslararası hukuk temelinde adil ve dengeli bir anlaşmayla çözülmesi gereğinin altı çizildi.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamada zirvenin ardından Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Irak Başbakanı Kazımi'nin ülkeden ayrıldığı belirtildi.

Amman'da bu yıl üçüncüsü gerçekleşen zirvenin ilki Mart 2019'da Mısır'da, ikincisi ise Eylül 2019'da ABD'de düzenlenmişti.

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