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Ürdün Kralı: Tüm imkanlarımızı Filistin davasının hizmetine sunuyoruz

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkesin kalıcı hale gelmesi için bölgesel ve uluslararası çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini belirten Ürdün Kralı 2. Abdullah, "Tüm imkanlarımızı ve diplomatik ilişkilerimizi Filistin davasının hizmetine sunuyoruz. Kudüs'teki Müslümanlar ve Hristiyanlar için kutsal olan mekanları korumak amacıyla tüm çabalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Haber Merkezi AA
Ürdün Kralı: Tüm imkanlarımızı Filistin davasının hizmetine sunuyoruz
Ürdün Kralı 2. Abdullah

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral 2. Abdullah, başkent Amman'daki El-Hüseyniye Sarayı'nda parlamentonun ikinci kanadı olan Senato Başkanı ve komisyon başkanlarıyla bir araya geldi.

Kral 2. Abdullah, ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve böylelikle Filistinlilerin meşru haklarını elde edecekleri siyasi bir çözüme zemin hazırlanması için bölgesel ve uluslararası düzeyde çabaları yoğunlaştırmanın önemini vurguladı.

TÜM İMKANLARIMIZI FİLİSTİN DAVASINA SUNUYORUZ

Adil ve kapsamlı bir barışa ulaşmak için "iki devletli çözümün" dışında bir alternatif olmadığını vurgulayan Ürdün Kralı, şunları kaydetti:

"Ürdün tüm imkanlarını ve diplomatik ilişkilerini Filistin davasının hizmetine sunuyor. Ürdün, Haşimi vesayeti doğrultusunda, Kudüs'teki Müslümanlar ve Hristiyanlar için kutsal olan mekanları korumak amacıyla tüm çabalarını sürdürüyor"

Kral Abdullah, İsrail saldırılarından sonra Gazze halkının sıkıntılarının hafifletilmesi ve Kudüs'teki Filistinlilerin desteklenmesi gerektiğini belirtti.

ÜRDÜN'ÜN KORUMA HAKKI BULUNUYOR

İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan Vadi Arabe Barış Antlaşması ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın Mart 2013'te imzaladığı ''Kudüs ve Kutsal Yerleri Koruma'' anlaşmasına göre, Ürdün'ün Kudüs ve Filistin topraklarındaki kutsalları koruma hakkı bulunuyor.

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