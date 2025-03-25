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Ürdün ve Hamas'tan İsrail'e 'Kuye' kınaması: Kanlı siciline eklediği yeni bir savaş suçu

Ürdün ve Hamas'tan İsrail'e 'Kuye' kınaması: Kanlı siciline eklediği yeni bir savaş suçu

17:2525/03/2025, Salı
AA
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Terör devleti İsrail'in saldırılarından kaçan siviller.
Terör devleti İsrail'in saldırılarından kaçan siviller.

Ürdün, İsrail'in Suriye'nin Dera ilinin kuzeybatısındaki Kuye köyüne saldırısını kınayarak bunu 'tehlikeli bir tırmanış' şeklinde niteledi. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada da saldırının İsrail'in kanlı siciline eklediği yeni bir savaş suçu olduğu vurgulandı.

İsrail, bu sabah saatlerinde Suriye'nin Dera ilinin kuzeybatısındaki Kuye köyüne top ve tank atışları düzenlemişti. Saldırıda 5 sivil hayatını kaybetmiş, çok sayıda sivil yaralanmıştı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada
, "İsrail güçlerinin Suriye'nin Dera ilinin Kuye köyüne yönelik ölüm ve yaralanmalara yol açan saldırı ve bombardımanının en güçlü ifadelerle kınandığı"
belirtildi.
Açıklamada, bu saldırı "uluslararası hukukun açıkça ihlali, Suriye'nin egemenliği ve birliğine yönelik bariz bir saldırı, bölgede yalnızca daha fazla çatışmaya, gerilime yol açacak tehlikeli bir tırmanış" olarak nitelendi.

Bölgede bu durumun sonuçlarına karşı uyarıda bulunulan açıklamada, Ürdün'ün "Suriye'nin güvenliği, istikrarı ve egemenliğinin yanında olduğu" vurgulandı.

Hamas'tan da Suriye saldırısına kınama

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada da Suriye'nin Kuye köyündeki sivil mahalleleri hedef alan "barbarca siyonist saldırının en sert ifadelerle" kınandığı aktarıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Böylesi faşist bir saldırı, siyonistlerin Suriye ve halkına yönelik ihlallerinin tehlikeli bir tırmanışını temsil etmektedir. Aynı zamanda, işgalci faşist hükümetin kanlı siciline eklediği yeni bir savaş suçudur ve Suriye ve halkına karşı beslediği suç niyetlerini açığa çıkarmaktadır."



#Ürdün
#Hamas
#İsrail

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