Ürdün ve Hamas'tan İsrail'e 'Kuye' kınaması: Kanlı siciline eklediği yeni bir savaş suçu

Ürdün, İsrail'in Suriye'nin Dera ilinin kuzeybatısındaki Kuye köyüne saldırısını kınayarak bunu 'tehlikeli bir tırmanış' şeklinde niteledi. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada da saldırının İsrail'in kanlı siciline eklediği yeni bir savaş suçu olduğu vurgulandı.
İsrail, bu sabah saatlerinde Suriye'nin Dera ilinin kuzeybatısındaki Kuye köyüne top ve tank atışları düzenlemişti. Saldırıda 5 sivil hayatını kaybetmiş, çok sayıda sivil yaralanmıştı.
Bölgede bu durumun sonuçlarına karşı uyarıda bulunulan açıklamada, Ürdün'ün "Suriye'nin güvenliği, istikrarı ve egemenliğinin yanında olduğu" vurgulandı.
Hamas'tan da Suriye saldırısına kınama
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada da Suriye'nin Kuye köyündeki sivil mahalleleri hedef alan "barbarca siyonist saldırının en sert ifadelerle" kınandığı aktarıldı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: