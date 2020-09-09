Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Ürdünde 29 yıl sonra bir ilk Zorunlu askerlik sistemine geçiyorlar
ASYA

Ürdün'de 29 yıl sonra bir ilk: Zorunlu askerlik sistemine geçiyorlar

Ürdün'de 29 yıl sonra bir ilk: Zorunlu askerlik sistemine geçiyorlar

Ürdün'de 29 yıl aradan sonra zorunlu askerlik hizmetinin yeniden uygulanmasına karar verildi. Ülkede 25-29 yaşlarındaki erkeklerden, eğitime devam etmeyenler, çalışmayanlar, yurt dışında yaşamayanlar ve aile reisi olmayanlar 12 ay zorunlu askerlik yapacak.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Ürdün Çalışma Bakanlığı ile Silahlı Kuvvetleri arasında, Başbakan Ömer er-Razzaz himayesinde, zorunlu askerlik hizmetinin başlatılması konusunda bir mutabakat zabtı imzalandı.

Mutabakat zabtı uyarınca, Çalışma Bakanlığı ve Ürdün Silahlı Kuvvetleri, zorunlu askerliğin kademeli olarak etkinleştirilmesi için çalışacak.

  • Aylık 140 dolar maaş
  • Ülkede 25-29 yaşlarındaki erkeklerden, eğitime devam etmeyenler, çalışmayanlar, yurt dışında yaşamayanlar ve aile reisi olmayanlar 12 ay zorunlu askerlik yapacak. Bu süre zarfında askerlere aylık 100 dinar (140 dolar) maaş verilecek.

Ürdün'ün gizemli şehri: Petra Antik Kenti
OYNAT 03:25
Ürdün'ün gizemli şehri: Petra Antik Kenti
Ürdün'ün Güney Çölünün çorak topraklarındaki Petra, kayalara oyulmuş antik bir kent, 2200 yıllık bu antik kent, kayaların rengi nedeniyle Rose City yani Gül Şehri olarak da biliniyor. Bir kanyonda gizlenmiş̧ güneşin açısına göre rengi pembe, kırmızı, turuncu ve sarıya dönüşen kayalıklar, atılan her adım, dönülen her köşe, izlenilen her patika sizi yeni bir kaya mezarına ya da kült merkezine götürüyor...


İmza töreninde konuşan Ürdün Çalışma Bakanı Nidal el-Batayne, 1995 doğumlu 5 bin genç için bu yıl zorunlu askerlik hizmetinin yürürlüğe gireceğini, gelecek yıl da 15 bin kişinin askere çağrılacağını duyurdu.

Ürdün'de askerlik yasası 1976'da yürürlüğe girdi ve 1991'de zorunlu askerlik durdurulana kadar üzerinde birçok değişiklik yapıldı. Son 29 yılda ise ülkede askerlik hizmeti, gönüllüler arasından seçilen kişilerle yürütülüyordu.

Ürdün’de Bin Zayed krizi
DÜNYA
Ürdün’de Bin Zayed krizi

Abone Ol Google News
Rumların Akıncısı

Rumların Akıncı'sı

​Seçimler öncesi stratejisini "Türkiye düşmanlığı" üzerine kurdu.
İlk etkinlik 12 Eylülde

İlk etkinlik 12 Eylül'de

​Yassıada'daki ilk etkinlik milli irade.
Myanmardasoykırım itirafı

Myanmar'da
soykırım itirafı

​Müslümanları öldürüp toplu mezarlara gömdük, köyleri haritadan sildik.
İki yüz on bin<br>kahraman aranıyor

İki yüz on bin
kahraman aranıyor

​SMA Tip-1 hastası 17 aylık Demir Ali bebek yardım bekliyor.
Alışveriş ve tatilde<br>önceliğimiz güven

Alışveriş ve tatilde
önceliğimiz güven

​'Benim Markam' online alışveriş ve tatil platformlarını ele aldı.
Elleri kanlı<br>veliaht prensler

Elleri kanlı
veliaht prensler

​Suudi Arabistan ve BAE Yemen'de savaş suçu işledi.

PKK'ya<br>ortak operasyon

PKK'ya
ortak operasyon

​Yıllardır PKK'yı görmezden gelen İran'dan sürpriz anlaşma.
Suç<br>duyurusu yağdı

Suç
duyurusu yağdı

​Erol Mütercimler hakkında ÖNDER, KADEM ve TÜGVA dilekçe verdi.
Libya canisine<br>Alman koruması

Libya canisine
Alman koruması

​Almanya sayesinde Libya'daki yeni katliamlar için fırsat buldu.
Aman dikkat

Aman dikkat

​O klinikler korona servisleri kadar riskli.
8 yıl<br>hapis istemi

8 yıl
hapis istemi

​Genç kadına hakaretler edip aracın ön camını kırmıştı.
Üç ilden flaş karar

Üç ilden flaş karar

Karantinaya uymayanlar yurtlara alınacak.
Gıda terörüne geçit yok

Gıda terörüne geçit yok

Tekirdağ'da ​1,5 tonluk ürünü piyasaya süreceklerdi.
Almanya'ya <br>net mesaj

Almanya'ya
net mesaj

​'Türkiye, oldubittiye müsaade etmeyecek.'
MİT mensuplarını <br>ifşa davasında karar

MİT mensuplarını
ifşa davasında karar

Barış Pehlivan'a 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.
Test sayısı <br>8 milyonu geçti

Test sayısı
8 milyonu geçti

​Sağlık Bakanlığı son 24 saatin tablosunu açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.