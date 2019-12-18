Dünya Ürdünde domuz gribinden ölenlerin sayısı 5e yükseldi Bakanlık enşide etmeye gerek yok dedi
ORTADOĞU

Ürdün'de domuz gribinden ölenlerin sayısı 5'e yükseldi: Bakanlık enşide etmeye gerek yok dedi

Ürdün'de domuz gribi olarak da bilinen H1N1 virüsü nedeniyle can kaybı 5'e çıktı. Öte yandan konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Ürdün Sağlık Bakanı Cabir, endişe edilmesine gerek olmadığını ve durumun kontrol altında olduğunu söyledi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Ürdün Sağlık Bakanı Saad Cabir düzenlediği basın toplantısında, "Domuz gribi nedeniyle ölenlerin sayısı 5'e, söz konusu virüsü taşıdıkları tespit edilen kişilerin sayısı ise 199'a ulaştı." dedi.

"Endişeye gerek yok"

Virüsün ülkede kısa süre önce baş gösterdiğini ve günden güne vaka sayısının arttığını kaydeden Cabir, bununla birlikte endişeye gerek olmadığını, durumun kontrol altında olduğunu ifade etti.

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Ürdün Sağlık Bakanlığınca 10 Aralık'ta yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Kerak Askeri Hastanesi'nde kronik romatizma kaynaklı bağışıklık (immün) yetmezliği olan bir kişinin, domuz gribi nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtilmişti.

Sağlık Bakanı Cabir, 13 Aralık Cuma günü domuz gribine yakalananların sayısını 90 olarak açıklamıştı.

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