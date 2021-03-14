Dünya Ürdünde hastanede oksijen kesintisine bağlı ölümler nedeniyle hükümetin istifası istendi
ORTADOĞU

Ürdün'de hastanede oksijen kesintisine bağlı ölümler nedeniyle hükümetin istifası istendi

Ürdünlü bazı milletvekilleri, Salt kentindeki devlet hastanesinde, merkezi oksijen sistemindeki kesinti nedeniyle 7 hastanın hayatını kaybetmesinin ardından, hükümetin istifasını istedi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Ürdün Meclis Başkanı Abdulmunim el-Avdat'ın çağrısıyla yapılan olağanüstü oturumda, devlet hastanesinde yaşananlar ve olayın nedenleri konuşuldu.

Oturuma katılan Başbakan Beşr el-Hasavne, yaptığı konuşmada, hükümetin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hastanelerdeki temel hizmet konusunda yaşanan eksikliğin sorumluluğundan kaçmayacağını söyledi.

Yaşananların sorumluluğunu üstleneceklerini ifade eden Hasavne, yargı komitesinden bağımsız bir soruşturma gerçekleştirmesini talep etti.

Oturumda söz alan diğer bazı vekiller ise doğrudan hükümete eleştiriler yönelterek, istifasını istedi.

Meclisteki Islah bloku başkanı ve eski avukat Salih el-Armuti, olayın "suç" olduğunu ve birbiri ardına gelen hükümetlerin ihmali sonucu yaşandığını belirtti.

Armuti, "Sorumluluk mevcut hükümete aittir. İstifasını talep ediyorum." dedi.

Yazılı açıklama yapıldı

Oturum sonunda yapılan yazılı açıklamada ise "yaşananların, haklı gösterilemeyecek veya sessiz kalınamayacak acı verici bir facia olduğu, olayın sorumlularının ve ihmalkar davrananların hesaba çekilmesi gerektiği" vurgulandı.

Salt el-Cedid Devlet Hastanesi'nde 13 Mart'ta merkezi oksijen sistemindeki kesinti nedeniyle 7 hasta hayatını kaybetmiş, olayın ardından Sağlık Bakanı Nezir Ubeydat istifa etmişti.

Olayın ardından bugün, hastane müdürü 3 yardımcısı ve oksijen sorumlusu gözaltına alınmıştı.

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