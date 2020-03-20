Ürdün'de koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Teknoloji

Google’ın tazı köpeği: Deepmind

Şu an Deepmind şirketinin geliştirdiği yapay zekanın ürküten yanlarından biri de yapay zekanın doğaçlama hareket edebilme kabiliyeti. Kendisine öğretilenler üzerinden değil de kendi kendine düşünme, karar verme, tercih yapma becerilerinde bulunuyor. Bunun bir sonraki aşaması ise kendi kendinin farkında olmak.