Ürdün'de koronavirüsle mücadelede 'psikolojik destek': Yalnız değilsiniz

Ürdün Psikiyatri Birliği, Sağlık Bakanlığı ve Uluslararası Tıp Kurulu iş birliğiyle yürütülen bu girişimle isteyenlere görüntülü arama yöntemi aracılığıyla psikososyal destek veriliyor.

Projenin öncüsü, kriz yönetimleri uzmanı Nur es-Saayide, bu girişimin Kovid-19 salgını kaynaklı psikolojik sorunlar yaşayan tüm vatandaşları kapsadığını belirtti.

Saayide, bu girişimle hastane, otel veya evlerde karantina altında bulunanlar, yaşlılar, engelliler, virüse yakalanmaktan veya karantina altına alınmaktan korkanlar ve sağlık çalışanlarıyla görüntülü görüşmeler gerçekleştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

OYNAT 00:00 İspanya'daki Müslümanlar koronavirüse karşı ezan okuyor İspanya'daki Müslüman cemiyetleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tüm çalışanlara destek vermek ve teşekkür etmek için cuma günleri balkon ve pencerelere çıkarak ezan okumaya başladı. BiP'te paylaş

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Vaka sayısı 128'e yükseldi

Girişimde 45 psikiyatr, 23 terapistin yer aldığına işaret eden Saayide, psikolojik destek hizmetinin herkese ücretsiz olarak verileceğini vurguladı.

Ürdün'de Kovid-19 vaka sayısının dün 128'e yükseldiği açıklanmıştı. Ülkede koronavirüsle mücadele kapsamında cumartesi günü sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

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