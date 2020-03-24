Dünya Ürdünde koronavirüsle mücadelede psikolojik destek Yalnız değilsiniz
KORONAVİRÜS

Ürdün'de koronavirüsle mücadelede 'psikolojik destek': Yalnız değilsiniz

Ürdün'deki psikiyatri uzmanları, yeni tip koronavirüse yönelik endişe, korku ve stresle mücadeleye destek vermek üzere "Yalnız değilsiniz, sizinle beraberiz" sloganıyla bir girişim başlattı.

Haber Merkezi AA
Ürdün’de zorunlu karantinaya uymayan 227 kişi gözaltına alındı.
Ürdün’de zorunlu karantinaya uymayan 227 kişi gözaltına alındı.

Ürdün Psikiyatri Birliği, Sağlık Bakanlığı ve Uluslararası Tıp Kurulu iş birliğiyle yürütülen bu girişimle isteyenlere görüntülü arama yöntemi aracılığıyla psikososyal destek veriliyor.

Projenin öncüsü, kriz yönetimleri uzmanı Nur es-Saayide, bu girişimin Kovid-19 salgını kaynaklı psikolojik sorunlar yaşayan tüm vatandaşları kapsadığını belirtti.

Saayide, bu girişimle hastane, otel veya evlerde karantina altında bulunanlar, yaşlılar, engelliler, virüse yakalanmaktan veya karantina altına alınmaktan korkanlar ve sağlık çalışanlarıyla görüntülü görüşmeler gerçekleştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

İspanya'daki Müslümanlar koronavirüse karşı ezan okuyor
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İspanya'daki Müslümanlar koronavirüse karşı ezan okuyor
İspanya'daki Müslüman cemiyetleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tüm çalışanlara destek vermek ve teşekkür etmek için cuma günleri balkon ve pencerelere çıkarak ezan okumaya başladı.

Vaka sayısı 128'e yükseldi

Girişimde 45 psikiyatr, 23 terapistin yer aldığına işaret eden Saayide, psikolojik destek hizmetinin herkese ücretsiz olarak verileceğini vurguladı.

  • Ürdün'de Kovid-19 vaka sayısının dün 128'e yükseldiği açıklanmıştı. Ülkede koronavirüsle mücadele kapsamında cumartesi günü sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

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