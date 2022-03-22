Dünya Ürdünde yerel seçimler için oy verme işlemi başladı
ORTADOĞU

Ürdün'de yerel seçimler için oy verme işlemi başladı

Ürdün'de halk, yerel seçimler için oy kullanmak üzere sandık başına gitti. Bağımsız Seçim Komisyonunun verilerine göre, seçimlerde 3 bin 801'i erkek, 845'i kadın toplam 4 bin 646 aday 100'ü belediye başkanlığı olmak üzere 1325 sandalye için yarışacak.

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Haber Merkezi AA
Ürdünde yerel seçimler için oy verme işlemi başladı
Ürdün'de yerel seçimler için oy verme işlemi bugün başladı.

Ürdün'de 10 milyondan fazla nüfusa sahip ülkede seçmen sayısının ise 4 milyon 599 bin 602 olduğu belirtiliyor.

Müslüman Kardeşler Teşkilatının (İhvan) siyasi kanadı İslami Çalışma Cephesi Partisi, boykot ettiğini duyurduğu seçimlere katılmıyor.

Ülkede en son yerel seçimler yüzde 31,7 katılımla 15 Ağustos 2017'de gerçekleştirilmişti.

Ürdün hükümeti, Mart 2021'de dört yıllık görev süresinin dolmasının ardından yerel meclisleri feshetmişti.

Ülkedeki yasalara göre, belediye meclislerinin görev süresi, seçim sonuçlarının açıklanmasından itibaren dört yıl sürüyor. Ayrıca yasalar meclislerin feshedilmesinin ardından altı ay içinde seçimlerin yapılmasını öngörüyor.

Ancak Eylül 2021'de seçim kanunundaki değişiklikler tamamlanmadığı için seçimlerin altı ay süreyle ertelenmesine karar verilmişti.

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