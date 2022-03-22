Ürdün'de yerel seçimler için oy verme işlemi başladı

Ürdün'de 10 milyondan fazla nüfusa sahip ülkede seçmen sayısının ise 4 milyon 599 bin 602 olduğu belirtiliyor.

Müslüman Kardeşler Teşkilatının (İhvan) siyasi kanadı İslami Çalışma Cephesi Partisi, boykot ettiğini duyurduğu seçimlere katılmıyor.

Ülkede en son yerel seçimler yüzde 31,7 katılımla 15 Ağustos 2017'de gerçekleştirilmişti.

Ürdün hükümeti, Mart 2021'de dört yıllık görev süresinin dolmasının ardından yerel meclisleri feshetmişti.

Ülkedeki yasalara göre, belediye meclislerinin görev süresi, seçim sonuçlarının açıklanmasından itibaren dört yıl sürüyor. Ayrıca yasalar meclislerin feshedilmesinin ardından altı ay içinde seçimlerin yapılmasını öngörüyor.

Ancak Eylül 2021'de seçim kanunundaki değişiklikler tamamlanmadığı için seçimlerin altı ay süreyle ertelenmesine karar verilmişti.

REKLAM

HAYAT Ürdün Prensesi Türk ressam Fahrelnisa Zeid’i anlattı: Birini beğenirse resmini çizip hediye ederdi