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Dünya

Ürdün'den Gazze'deki kilisede mahsur kalanlara paraşütle yardım

Ürdün ordusu, Aziz Porphyrius Kilisesi'nde mahsur kalan yaklaşık 800 Gazzeli Hristiyan'a paraşütle yardım ulaştırdı. Ordudan yapılan yazılı açıklamada kilisede mahsur kalanların zorlu koşullar altında, gıda ve temel yaşam ihtiyaçlarından mahrum bir şekilde hayatta kalmaya çalıştıklarına işaret edildi.

00:57 - 25/12/2023 Pazartesi
AA
Ürdün, Gazze'deki Aziz Porphyrius Kilisesi'nde mahsur kalanlara paraşütle yardım ulaştırdı.
Ürdün, Gazze'deki Aziz Porphyrius Kilisesi'nde mahsur kalanlara paraşütle yardım ulaştırdı.

Ürdün ordusu, Gazze Şeridi'ndeki bir kilisede mahsur kalanlara paraşütlerle yardım malzemesi indirildiğini duyurdu.

Ürdün ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Kral 2. Abdullah'ın talimatı doğrultusunda, Gazze Şeridi'ndeki Ez-Zeytun Mahallesi'nde Aziz Porphyrius Kilisesi'nde mahsur kalanlara Noel öncesinde havadan yardım malzemesi ulaştırıldığı belirtildi.

Yardım ve gıda malzemeleri paraşütle atıldı

Dünyanın en eski kiliselerinden biri olan Aziz Porphyrius Kilisesi'nde mahsur kalan yaklaşık 800 Gazzeli Hristiyan'ın, zorlu koşullar altında, gıda ve temel yaşam ihtiyaçlarından mahrum bir şekilde hayatta kalmaya çalıştıklarına işaret edilen açıklamada, Ürdün Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçağın, İsrail güçlerinin kuşatması altındaki kilisenin üzerine insanı yardım ve gıda malzemesi içeren kutuları paraşütlerle attığı aktarıldı.

Ürdün ordusu 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye 7 ayrı operasyonla havadan yardım malzemesi ulaştırdı. Önceki 6 yardım hamlesi, bölgedeki sahra hastanelerine yapılmıştı.

Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde bulunan ve 4. yüzyılda inşa edilen Aziz Porphyrius Rum Ortodoks Kilisesi, "dünyanın en eski üçüncü kilisesi" olarak biliniyor.


Kassam Tugaylarından İsrail özel gücüne füzeli saldırı: İşgalci ordusu ağır kayıp verdi
Kassam Tugaylarından İsrail özel gücüne füzeli saldırı: İşgalci ordusu ağır kayıp verdi

İzzeddin el-Kassam Tugayları, terör devleti İsrail'e ağır kayıplar verdirmeye devam ediyor. Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzey ve orta kesimlerinde çok sayıda İsrail askerinin öldürüldüğünü ve yaralandığı belirtildi. Söz konusu açıklamada Cuhr ed-Dik bölgesinde bir binaya konuşlanan 10 askerden oluşan İsrail özel gücünün füzeyle hedef alındığı ve işgal ordusundaki askerlerden bazılarının öldüğü, bazılarının ise yaralandığı kaydedildi. Öte yandan "Yasin-105" roketleriyle El-Kasasıb Mahallesi'nde bir, Cibaliya el-Beled bölgesi sınırlarında da iki "Merkava" tankının vurulduğu da aktarıldı.


#Aziz Porphyrius Kilisesi
#gazze
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#yardım
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