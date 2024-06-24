Ürdün'den Gazze'ye yardım taşıyan 3 tırın devrildiği kazada 2 Ürdün askeri öldü

Soykırım destekçisi ABD’ye tepki olarak bir üst düzey askerin istifası, bir askerin de kendini yakmasının ardından bu kez üst düzey bir siyasi istifa geldi. Dışişleri Bakanı Blinken'ın İsrail-Filistin işlerinden sorumlu Bakan Yardımcısı Andrew Miller, “Gazze'deki savaşın her şeyi tükettiğini” belirterek görevinden ayrıldı.