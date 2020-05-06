Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Ürdünden İsrailin Batı Şeriada 7 bin konut inşası kararına tepki
ORTADOĞU

Ürdün'den İsrail'in Batı Şeria'da 7 bin konut inşası kararına tepki

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dayfullah el-Fayiz, İsrail'in söz konusu kararını iki devletli çözüm fırsatını baltalayan çok tehlikeli bir adım olarak niteledi. Bu kararı uluslararası kararlar temelinde iki devletli çözüm fırsatını baltalayan çok tehlikeli tek taraflı bir adım olarak değerlendiren Fayiz, bu adımın sonuçlarına karşı uyarıda bulundu.

Haber Merkezi AA
Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.
Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Ürdün, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimine 7 bin ek konut inşa edilmesi kararına tepki gösterdi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dayfullah el-Fayiz, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in söz konusu kararının uluslararası hukukun, insan haklarının ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının açıkça ihlali olduğunu belirtti.

Bu kararı uluslararası kararlar temelinde iki devletli çözüm fırsatını baltalayan çok tehlikeli tek taraflı bir adım olarak değerlendiren Fayiz, bu adımın sonuçlarına karşı uyarıda bulundu.

Fayiz, uluslararası toplumun yerleşim birimleri ve ilhak planlarının uygulanmasını önlemek için etkili ve ciddi bir şekilde harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

7 bin ek konuta onay vermişti

İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett, bugün işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı Efrat Yahudi yerleşim birimine 7 bin ek konut inşa edilmesine onay vermişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 28 Ocak'ta sözde Orta Doğu barış planını açıklamasının ardından İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine yeni konut inşasına hız verdi.

İsrail yönetimi, sadece şubat ayında Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerine 9 bine yakın ek konut inşa edileceğini duyurmuştu.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 270'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu bölgelerde ikamet eten 650 bine yakın Yahudi yerleşimci işgalin boyunduruğu altında yaşayan Filistinlilerin hayatını daha da zorlaştırıyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Abone Ol Google News
Ölmeleri ihtimal dahilinde

Ölmeleri ihtimal dahilinde

​Trump'tan bir başka koronavirüs açıklaması.
Londradan TLye ikinci saldırı

Londra'dan TL'ye ikinci saldırı

​Geçen yıl da aynısını denemişlerdi.
81 ile genelge

81 ile genelge

​Marketler, çiçekçiler açık olacak mı?
ABD'de şoke eden koronavirüs gerçeği

ABD'de şoke eden koronavirüs gerçeği

​Hastalarının yüzde 84'ü hiç dışarı çıkmadan virüse yakalandı.
İşte şartları

İşte şartları

​65 yaş üstü 20 yaş altı için yeni genelge.
Türkiye'nin 24 saati

Türkiye'nin 24 saati

Bugün ölenlerin sayısı 64, şifa bulanların sayısı 4 bin 917.

On dört <br>maddede tıraş

On dört
maddede tıraş

​İçişlerinden kuaförlerle ilgili yeni genelge.

Hindistan'ı <br>işsizlik vurdu

Hindistan'ı
işsizlik vurdu

Salgın nedeniyle 1 ayda 122 milyon kişi işsiz kaldı.

Yeni aşamanın ismi

Yeni aşamanın ismi

İşte Türkiye'nin normalleşme süreçleri...
Beş bin aileye <br>gıda kolisi

Beş bin aileye
gıda kolisi

​Albayrak'ın yardımları kapılara teslim ediliyor
Endişelendiren görüntü

Endişelendiren görüntü

Sosyal mesafeyi hiçe sayıp alışveriş yaptılar.
'İnsanlar ağlayarak bizi arıyor'

'İnsanlar ağlayarak bizi arıyor'

​İtalya'da mafya ekonomik krizi fırsata çevirdi.
Vatandaş şikayetçi

Vatandaş şikayetçi

'​İGDAŞ'ın kestiği fahiş faturaların tutarları iade edilsin.'
FETÖ'cü troll'den olay itiraflar

FETÖ'cü troll'den olay itiraflar

​Davutoğlu, İYİ Parti ve Gelecek Partisi'nin paylaşımlarını...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.