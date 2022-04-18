Ürdün'den Mescid-i Aksa'daki ihlallerle ilgili İsrail'e tepki

Ürdün devlet televizyonu El-Memleke'nin haberine göre, Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, konuyla ilgili Mecliste konuştu.

Safedi, "İsrail'in Amman Büyükelçisi Amir Weissbrod Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Ancak kendisi Amman'da değildi. İsrail'in Mescid-i Aksa'daki uygulamalarını kınadığımız yönündeki sert mesajımızı iletmek üzere bugün İsrail Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, Bakanlığa çağrılacak." ifadelerini kullandı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah da dün, İsrail'e "Mescid-i Aksa'daki tarihi ve yasal statükoya saygı duyma, yasa dışı ve kışkırtıcı uygulamalara" son verme çağrısında bulunmuştu.

Ürdün, 1994'te İsrail'le imzaladığı Vadi Araba Anlaşması uyarınca Kudüs'teki dini işlerden sorumlu ülke olarak kabul edildi. Ayrıca Ürdün Kralı Abdullah ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas arasında 2013'te imzalanan anlaşmaya göre Kudüs ve çevresindeki kutsal mekanların savunulması ve vesayet hakkı Ürdün'e verildi.



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Mescid-i Aksa'ya baskınlar arttı

Fanatik Yahudiler, 15 Nisan Cuma günü başlayan ve bir hafta sürecek Hamursuz Bayramı'nda Mescid-i Aksa’ya yönelik baskınlarını artırdı.

Yahudi yerleşimci gruplara Aksa'ya baskınlarında İsrail polisi de eşlik ediyor.

Mescid-i Aksa'ya cuma sabah namazının ardından baskın düzenleyen İsrail güçleri, içeridekilere ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve kauçuk kaplı mermiyle müdahale etmişti. Aksa'ya dün ve bu sabah da baskın düzenleyen İsrail polisi, Filistinlileri zorla dışarı çıkarmış ve Harem-i Şerif'in kapılarını Filistinlilere kapatmıştı.

Ürdün'e bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, bugün 561 Yahudi yerleşimcinin İsrail polisi korumasında Aksa’ya girdiğini açıklamıştı.

FOTOĞRAF 6 İsrail güçleri, Yahudilerin Hamursuz Bayramı kutlamaları nedeniyle işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinin merkezindeki Bab El Zaviye bölgesini ve Beerşeba Caddesi'ni girişlere kapattı. İsrail askerleri Filistinlerinin kapatılan sokaklara geçişini engellerken, bölgede bulunan yaklaşık 50 dükkan da kepenklerini indirdi. İsrail askerleri Filistinlerinin kapatılan sokaklara geçişini engellerken, bölgede bulunan yaklaşık 50 dükkan da kepenklerini indirdi.<br>İsrail güçleri dün gece ise Harem-i İbrahim Camisi'ne Müslümanların girişini yasaklayarak, camiyi Yahudi yerleşimciler için açtı. Harem-i İbrahim Camisi Müdürü Gassan el-Recebi yaptığı açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin İbrahim Camisi'nde kutlama yapmalarını kabul etmediklerini söyledi. Recebi, cami yönetiminin Yahudi işgalini ve camiye yönelik baskınları bildirmek için Birleşmiş Milletler'e mektup gönderdiğini ifade etti. Öte yandan, Fanatik Yahudiler, Hamursuz Bayramı nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemeye devam ediyor. İsrail Harem-i İbrahim Camisi’ni Müslümanlara kapattı İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'ne Müslümanların girişini yasaklayarak, kent merkezindeki Bab El Zaviye bölgesini girişlere kapattı.

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DÜNYA Mescid-i Aksa'ya baskın yapan Yahudilerden Kudüslüleri kışkırtacak sesleniş: En-Nekbe ve Ebu Hadir