Ürdün'ün koronavirüsle mücadelede dini öğretilere de yer veriyor

Hazırlanan broşürlerde hem dini hem de bilimsel bilgiler yer alıyor.

Ürdün'ün kuzeyindeki Ramsa ilinde, belediyenin halkı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karşısında bilinçlendirme programlarında bilimsel önlemler yanında dini öğretilere de yer veriliyor.

Örneğin, ellerini yıkayan bir çocuğun yer aldığı broşürde, "Kendini koronavirüsten koru", "Temizlik imandandır" yazıyor. Bir diğer broşürde, "Koronavirüs bizimle savaşıyor, biz de onunla abdest ve bağışlanma ile savaşıyoruz" ifadeleri yer alıyor.

Başka broşürlerde ise gerekli önlemler alındıktan sonra tedirgin olunmaması, psikolojik olarak güçlü durulması ve dua edilmesi öneriliyor.

OYNAT 00:00 İtalya'da görev yapan Türk akademisyen Koronavirüsün ciddiyetini anlatan bir video yayınladı İtalya'da yaşayan Araştırma Görevlisi Senen Önen, Koronavirüs ile ilgili süreçleri anlattı. Virüsün İtalya'da hızlı yayılmasının nedenlerini anlatan Önen, ''Siz tabii burada İtalyanların paylaştığı videoları görüyorsunuz. Balkondan balkona müzik yapıyorlar. Hastaneden gelen videoları görmüyorsunuz, insanların nasıl öldüğünü görmüyorsunuz, gerçekten çok dramatik'' ifadelerini kullandı.

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Halk belediyenin çalışmalarından memnun

Ramsa Belediye Başkanı Hüseyin Ebu eş-Şeyh, İslam dininin tüm yönleriyle temizliği desteklediğini söyledi.

Dini öğretilerin, virüslerin yayılmasını önlemeye, temiz ve sağlıklı bir çevrenin korunmasına teşvik ettiğini belirten Ebu Şeyh, "Abdest almak ve bunu gün içinde tekrarlamak, enfekte olmuş kişiden virüsün izolasyonunu sağlayan başlıca yollar arasında yer alır" dedi.

Sokaklarda, caddelerde resimli panolar hazırlandı.



Çalışmalarının böyle bir bakış açısına dayandığını dile getiren Ebu Şeyh, halktan bu konuda aldıkları tepkilerin de çok olumlu olduğunu ifade etti.

Belediye Başkanı, son olarak sadece koronavirüs değil başka hastalıklardan da korunmak için vatandaşları; ev, iş yeri, yollar gibi tüm alanlardaki temiz ve sağlık açısından güvenilir çevreyi korumaya çağırdı.

Şehir sakinlerinden Fayiz ez-Zeabi, İslam dininin temizlik ve arınmayı teşvik ettiğini belirterek belediyeye bu yöndeki çalışmaları için teşekkürlerini iletti.

Ala Eş-Şakran da Ramsa Belediyesinin temizlik ve dini öğretilere dikkati çeken yayınlarının doğru yönde atılmış bir adım olduğunu söyledi.

FOTOĞRAF 7 İngiltere’de koronavirüs nedeniyle can kaybı 21’e yükselirken Kraliçe Elizabeth de virüs korkusuna kapıldı. Kraliçe, hükümetin Cobra adlı acil durum toplantısından sonra Buckingham Sarayı’nı terk etti. 93 yaşındaki Kraliçe ve 98 yaşındaki eşi Prens Philip, Sandringham’daki Windsor konutunda karantina altına alındı. Cuma günü Kraliçe’nin yapması planlanan Cheshire ve Camden ziyaretleri virüs salgını nedeniyle ertelenmişti. The Sun gazetesi Kraliçe için şu ifadeleri kullandı: Kraliçe’nin sağlık durumu iyi, ancak onun için en iyisi taşınması oldu. Pek çok çalışanı da corona virüs nedeniyle paniğe kapılmış haldeydi. Fakat 94 yaşına girmesine haftalar kaldı ve uzmanlar kendisine zarar verecek konumdan çıkarılmasının en doğrusu olduğuna inanıyor. Kraliçe Elizabeth, geçtiğimiz günlerde koronavirüs salgınının görevleri yerine getirmeyi engellememesi gerektiğini belirtmişti. Kraliçe, 9 Mart'ta yapılan Commonwealth Day (Milletler Topluluğu Günü) kutlamasında halkın arasına karışmıştı. Kraliçe Elizabeth koronavirüsten korktu: Buckingham Sarayı'ndan kaçtı Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını İngiltere'yi de vurdu. Yaşamını yitirenlerin sayısı 21'e yükselince 93 yaşındaki Kraliçe Elizabeth çalışanlarıyla birlikte Buckingham Sarayı'ndan ayrılmak zorunda kaldı. Kraliçe ve 98 yaşındaki eşi Prens Philip, Sandringham'daki Windsor konutunda karantinaya alındı. BiP'te paylaş

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Ürdün'de koronavirüsle mücadele

Ürdün yönetimi, Kovid-19'la mücadele kapsamında eğitime ara verilmesi ve sınırların kapatılması gibi bir dizi önlem almıştı.

Psikolojik olarak güçlü durulması ve dua edilmesi öneriliyor.

Bu çerçevede geniş katılımlı toplantıların, spor etkinliklerinin, hastane ve hapishane ziyaretlerinin, cami ve kiliselerdeki ibadetlerin de durdurulmasına karar verilmişti.

Ürdün Sağlık Bakanlığı, son verilere göre ülkede 10 koronavirüs vakası tespit edildiğini duyurmuştu.

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