Dünya Uydu fırlatma görevi fiyasko ile sonuçlandı Başarılı olsaydı İngiltere dokuz ülkeden biri olacaktı
AVRUPA

Uydu fırlatma görevi fiyasko ile sonuçlandı: Başarılı olsaydı İngiltere dokuz ülkeden biri olacaktı

İngiltere topraklarından yörüngeye ilk uydu gönderme girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Görev başarılı olsaydı, İngiltere, Dünya'nın yörüngesine uzay aracı gönderen dokuz ülkeden birisi olarak kayıtlara geçecekti.

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Uydu fırlatma görevi fiyasko ile sonuçlandı: Başarılı olsaydı İngiltere dokuz ülkeden biri olacaktı
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İngiltere topraklarından yörüngeye ilk uydu gönderme girişimi başarısız oldu. Virgin Orbit'e ait, roket taşıyan bir Boeing 747 tipi uçak, İngiltere'nin güneybatısındaki Cornwall'dan kalkış yaptı.

Roket, daha sonra Atlas Okyanusu üzerinde uçaktan ayrıldı ve ateşlenerek yörüngesine doğru yola çıktı.

Anormalliğin olduğunu duyurdu

Ancak Virgin Orbit, konuya ilişkin Twitter paylaşımlarında, yörüngeye ulaşılmasını engelleyen bir "anormalliğin" olduğunu duyurdu.

Uçak ise planlandığı gibi Cornwall'a geri döndü. Görev başarılı olsaydı, İngiltere, Dünya'nın yörüngesine uzay aracı gönderen 9 ülkeden biri olacaktı.

Yörüngeye fırlatılamayan uydular, özel şirketler ve devlet kurumları da dahil olmak üzere yedi müşteriye aitti.

ABD merkezli şirket, Ocak 2021'den bu yana Kaliforniya'daki Mojave çölünden dört başarılı fırlatma gerçekleştirdi. Şirket ayrıca daha önce bir başarısızlık yaşadı.

Virgin Orbit'in Mayıs 2020'de Kaliforniya dışındaki ilk fırlatma denemesi, bir motor sorunu nedeniyle başarısız oldu.

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