Dünya ABDden Virgin Galactice uçuş yasağı
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ABD'den Virgin Galactic'e uçuş yasağı

İngiliz milyarder iş insanı Richard Branson'ın ticari uzay taşımacılığı şirketi Virgin Galactic'in seferleri, Branson'ı taşıyan uzay aracının rotasından çıkmasının ardından ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından durduruldu.

Haber Merkezi Diğer
Uzay aracının rotadan çıkmasının ardından ABDden Virgin Galactice uçuş yasağı
İngiliz iş insanı Sir Richard Branson, şirketi tarafından geliştirilen uzay aracıyla yerden 100 kilometre yüksekliğe seyahat etmişti.

Uzay tutkusuyla tanınan İngiliz milyarder Sir Richard Branson'ın kendisine ait Virgin Galactic'in aracıyla uzay sınırına çıkması sırasında bir şeylerin ters gittiği haberi üzerine soruşturma açan ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), soruşturma boyunca şirketin uzay misyonlarını durdurma kararı aldı. Karar, aracın güvenli şekilde iniş yapmasının ardından misyonun başarısıyla övünen şirketin terslik haberini yalanlamasına rağmen alındı.

Belirlenen rota dışında uçmuş

11 Temmuz'da ABD'nin New Mexico eyaletindeki Spaceport America'dan havalanan Unity ya da SpaceShipTwo roket uçağıyla 86km irtifaya çıkarak uzayın sınırına yol alırken, The New Yorker dergisi aracın bir süre boyunca daha önceden belirlenen hava sahası dışında uçtuğunu ortaya çıkarmıştı.

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Dergide yer alan makaleye göre uçuş sırasında araçta ciddi bir sorun yaşandığı anlamına gelen kokpitteki güvenlik alarmlarının otomatik olarak devreye girdiği, şirket protokolleri uyarınca kokpit uyarısı geldiğinde normalde yükselişi iptal etmesi gereken pilotların aracı tırmandırmaya devam ettikleri aktarıldı.

Kurum bugün yaptığı açıklamasında "FAA, ters giden durum hakkındaki soruşturmasının nihai raporunu onaylayana veya bunun kamu güvenliğini etkilemediğini belirleyene kadar Virgin Galactic, SpaceShipTwo aracını uçuşa geri döndüremez" denildi.

BBC'ye 'FAA soruşturmasıyla tam işbirliği yaptığını' söyleyen Virgin Galactic, 'böyle meseleleri çok ciddiye aldığını ve gelecekteki seferlerde yörünge sapmaları meydana gelmesinin nasıl önleneceğini belirlemek için çalıştığını' dile getirdi.

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Öncesinde şirket, söz konusu aracın bu ay sonunda ya da ekim başında İtalya Hava Kuvvetleri için bir araştırma seferi yapacağını duyurmuştu. Ama artık bu misyon FAA soruşturmasının sonucuna bağlı olacak.

Virgin Galactic, BBC'ye açıklamasında, 'The New Yorker'ın makalesinin yanlış tanımlamalar yaptığını, yüksek irtifada beklenmedik rüzgarlarla karşılaşan pilotların uzaya tırmanıp Dünya'ya dönmek misyonunu güvenli şekilde tamamlamak için gerekli önlemleri aldığını' savundu.

"Mürettebat ve yolcular tehlikeye atılmadı"

Açıklamada şöyle denildi:

"Uçuşun nihai yörüngesi ilk planımızdan sapsa da, Unity'nin uzaya başarılı bir şekilde ulaşmasını ve New Mexico'daki uzay üssüne güvenli şekilde inmesini sağlayan kontrollü ve kasıtlı bir uçuş yoluydu. Bu rota değişikliği nedeniyle hiçbir zaman yolcular ve mürettebat tehlikeye atılmadı, araç hiçbir zaman herhangi bir nüfus merkezinin üzerinde uçmadı veya halka tehlike oluşturmadı."

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