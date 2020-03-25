Dünya Uzmanından Evde geçirilen zamanı fırsata dönüştürün tavsiyesi
KORONAVİRÜS AKTÜEL

Uzmanından 'Evde geçirilen zamanı fırsata dönüştürün' tavsiyesi

Uzmanından 'Evde geçirilen zamanı fırsata dönüştürün' tavsiyesi

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kolukırık, yeni tip koronavirüs salgınına karşı tedbirler kapsamında evde geçirilen zamanın fırsata dönüştürülebileceğini bildirdi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Suat Kolukırık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülke genelinde yapılan "Evde kal" çağrılarına dikkati çekerek, bu süreçte resmi kurumların bilgilendirmelerinin dışındaki hiçbir kaynağa itibar edilmemesini istedi.

Toplumsal bir kaos ya da kargaşa çıkarmak isteyenlere fırsat verilmemesi gerektiğini vurgulayan Kolukırık, "Çünkü karşı karşıya kaldığımız süreç son derece önemli. Herkesin birlikte hareket etmesiyle üstesinden gelebileceğimiz bir salgın. Dolasıyla bu tür süreçlerde, sosyolojik olarak toplumun birlikte ve beraber hareket etmesi önemlidir." dedi.

Farkındalık oluşturmak istedi: Tabutla sokaklarda gezerek aracından sela dinletti
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Bolu’da, korona virüs salgınına karşı 65 yaş ve üstü kişilerin evlerinden çıkmalarının yasaklanmasına rağmen bazı vatandaşların yasağa uymaması üzerine, Murat Çalık isimli vatandaş farkındalık oluşturmak istedi.
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Evinde hazırladığı bir tabutun üzerine ‘Eğer bu okunan sela senin yada bir sevdiğinin olmasını istemiyorsan evde kal” yazarak otomobilinin üzerine bağlayan Çalık, aracından sela sesini de açarak tabutla birlikte Bolu sokaklarında yaşlı vatandaşları uyardı.
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Çalık, şu şekilde açıklamada bulundu:
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“Yaşlıların ve gereksiz dışarı çıkanların olayı ciddiye almasını, bu durumun tüm insanlığa zarar vereceğini ve yakınlarımızın, komşularımızın, yaşlılarımızın sonu ölümle sonuçlanacağı için, herkesin farkında olması için böyle bir şey yapmayı düşündüm. Tüm ülkeye sesleniyorum, devletimizin koyduğu kurallara uyalım. Artık ciddiye almamız gerekiyor. Sokaklarda aracımla tur attım. En ufaktan en yaşlımıza kadar herkes sokakta. Kimse sağlığını düşünmüyor. Komşularımızın, ailelerimizin ölümüne sebep olabilir.”
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Farkındalık oluşturmak istedi: Tabutla sokaklarda gezerek aracından sela dinletti
Bolu'da, korona virüs salgınına karşı vatandaşların evde kalması uyarısında bulunan bir vatandaş, farkındalık oluşturmak için otomobilinin üzerine bağladığı tabutla sokaklarda gezerek aracından sela dinletti.

Bu sürecin olumlu ve olumsuz yönlerinin olabileceğine işaret eden Kolukırık, şu tavsiyelerde bulundu:
  • "Olumlu yönden bakacak olursak, kendimize ve uzun süredir ihmal ettiğimiz ailelerimize zaman ayırma, dinlenme, evde kitap okuma, birtakım küçük egzersizler yapma, hatıra biriktirme, aile için ortak paylaşım ve birlikte birtakım sosyal etkinlikler yapabilmek için önemli bir fırsat. Aslında modern dönem içerisinde çok hızlı yaşıyorduk. Dolayısıyla bu hızlılığı bir nebze olsun virüs sayesinde yavaşlatıyoruz. Evlerde oturduğumuz yerden yeniden kendimizi kontrol etme, içinde yaşadığımız dünyayı, sosyal çevreyi değerlendirmek için bir fırsata dönüştürebiliriz."

"Evde geçirilen zaman tatil gibi algılanmamalı"

Evde geçirilen zamanın tatil, boş zaman gibi değerlendirilmemesi gerektiğini aktaran Kolukırık, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

  • "Koronavirüsü içe kapanma, korku, endişe ortamının dışına çıkarabiliriz. Şu anda ben evde bol bol akademik çalışma yapıyorum. Dolayısıyla virüsü böyle sürekli olumsuz gibi algılamamak lazım. Evdeki üretim biçimleri, diğer sosyal ilişkilerin güçlendirilmesi noktasında bir fırsat olabilir."

Kritik eşik aşılana kadar evde kalınmasına hassasiyet gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Kolukırık, dayanışmanın artırılmasının ve farklı sosyal etkinlikler yapılmasının önemli olduğunu kaydetti.

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