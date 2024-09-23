Vahşeti kimse görmesin

İşgalci İsrail ordusuna bağlı kuvvetler, dün Katar merkezli El-Cezire televizyonunun Batı Şeria'daki Ramallah kentindeki ana merkezine baskın düzenleyerek merkezi kapattı. Televizyondan yapılan açıklamada, baskında kanalın yayınının 45 günlüğüne durdurulmasını içeren bir belgenin işgal güçleri tarafından kanalın Batı Şeria Haber Şefi Velid el-Omari'ye imzalatıldığı bildirildi. İsrail güçlerinin baskın sırasında merkezin girişinde bulunan ve 2022'de İsrail ordusu tarafından öldürülen El-Cezire Batı Şeria Muhabiri Şirin Ebu Akle'nin posterini de parçaladığı aktarıldı. İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki gelişmeleri anlık olarak dünyaya aktaran El-Cezire'ye yönelik baskını, soykırımın anlatılmasına uygulanan bir medya karartması olarak değerlendirildi.