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Dünya Vahşetin fotoğrafı Buçada cesetler haftalardır sokaklarda duruyor
AVRUPA

Vahşetin fotoğrafı: Buça'da cesetler haftalardır sokaklarda duruyor

Rusya Ukrayna savaşı devam ederken dünya Buça'dan gelen dehşet verici görüntüleri konuşuyor. New York Times gazetesi, Buça'daki Yablonska Sokağı'nın farklı tarihlerde çekilmiş uydu fotoğraflarını sayfasına taşıdı. Fotoğraflarda çok sayıda cesedin yerde yattığı ve 1 Nisan'da Rus işgalciler çekilinceye kadar yerlerinden kıpırdatılmadığı görüldü.

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Haber Merkezi Diğer
Vahşetin fotoğrafı: Buçada cesetler haftalardır sokaklarda duruyor
Buça'da cesetler haftalardır sokaklarda duruyor.

Rusya Ukrayna savaşı devam ederken dünya Buça'dan gelen dehşet verici görüntüleri konuşuyor. New York Times gazetesi, Buça'daki Yablonska Sokağı'nın farklı tarihlerde çekilmiş uydu fotoğraflarını sayfasına taşıdı. Fotoğraflarda çok sayıda cesedin yerde yattığı ve 1 Nisan'da Rus işgalciler çekilinceye kadar yerlerinden kıpırdatılmadığı görüldü.

Amerikan teknoloji şirketi Maxar, kilise bahçesindeki toplu mezarın uydu fotoğraflarını yayınladı. Maxar, St. Andrew ve Pyervozvannoho All Saints kilisesinin bahçesinde ilk toplu mezar işaretlerinin 10 Mart'ta görüldüğünü bildirdi. 10 Mart tarihinde başlayan toplu mezar kazısı takvimler 31 Mart'ı gösterdiğinde neredeyse 15 metre uzunluğa ulaşmıştı.

SOKAKTAKİ CESETLER AÇIKÇA SEÇİLİYOR

New York Times gazetesi ise, Buça'yı gösteren yeni uydu fotoğraflarında bir sokağın farklı tarihte çekilmiş görüntülerini sayfasına taşıdı. 28 Şubat tarihinde Yablonska Sokağı tertemiz ve hiçbir detay göze çarpıyor. Ancak 9 ve 10 Mart tarihlerine gelindiğinde sokaktaki cesetler açık şekilde seçiliyor. New York Times, 19 Mart'ta alınan bir görüntüyü haberinde kullandı.

Rus işgalcilerin çekildiği 1 Nisan tarihinde cesetler aynı şekilde sokakta duruyordu. Uydu fotoğraflarını New York Times'a analiz eden uzmanlar, cesetlerin neredeyse üç hafta boyunca aynı pozisyonda durduğunu kaydediyor.

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