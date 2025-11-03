Valencia lideri Mazon sel felaketinden 1 yıl sonra istifa etti

İspanya’nın Valencia Bölge Hükümeti Başkanı Carlos Mazon, Ekim 2024’de 229 kişinin öldüğü sel felaketi sonrası başlayan baskıların ardından 1 yıl sonra istifa etti.





İspanya’nın Valencia Bölge Hükümeti Başkanı Carlos Mazon, Valencia’yı vuran sel felaketinin üzerinden 1 yıl geçmesinin ardından istifa etti. Valencia’yı 29 Ekim 2024’de vuran ve 229 kişinin ölümüne neden olan sel felaketi sonrası Mazon, aylarca istifa etmesi yönünde baskılara maruz kalmıştı.









"Hatalar yaptığımı biliyorum, bunu kabul ediyorum"





Mazon, yaptığı açıklamada, "Artık devam edemem. Hatalar yaptığımı biliyorum, bunu kabul ediyorum ve hayatımın geri kalanında bununla yaşayacağım" ifadelerini kullanarak, krizle ilgilenmek için o günkü programını iptal etmesi gerektiğini belirtti. Mazon, "Özür diledim ve tekrar özür diliyorum, ancak hataların hiçbiri siyasi hesaplar veya kötü niyet nedeniyle değildi" dedi.









Sanchez hükümetini suçladı





Mazon, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in sol görüşlü merkezi hükümetini eleştirerek, Sanchez’in kendi partisi olan Halk Partisi’ne "siyasi zarar vermek için" Valencia’ya yardımı engellediğini iddia etti.





Felakete geç tepki vermesi nedeniyle ölümlerden sorumlu tutulan Mazon’un sel felaketinin başladığı sıralarda yaklaşık dört saatini gazeteci Maribel Vilaplana ile bir restoranda geçirdiği ve günün büyük bir bölümünde acil durum toplantılarına katılmadığı ortaya çıktı. Mazon’un hükümeti ayrıca Valencia sakinlerinin telefonlarına sel uyarısı ve tavsiyeler içeren acil durum uyarısı göndermedi. Söz konusu uyarılar, sel felaketinin başlamasından saatler sonra ve onlarca kişi hayatını kaybettikten sonra gönderildi.









Valencia’da her ay Mazon karşıtı protesto





Valencia’da her ay Mazon’un istifasının talep edildiği protestolar düzenlenirken, 25 Ekim’de düzenlenen protestoya tahminen 50 bin kişi katıldı. 29 Ekim’de ise sel felaketinde ölenler için düzenlenen anma törenine katılan Mazon, hayatını kaybedenlerin yakınları tarafından yuhalandı.





Öte yandan İspanya’daki sel felaketi, 1967 yılında Portekiz’de en az 500 kişinin ölümüne neden olan sel felaketinin ardından Avrupa’da tek bir ülkede yaşanan en büyük sel felaketi olarak kayıtlara geçmişti.







