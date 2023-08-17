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Vatandaşlara 'sokaklara dökülmesi' çağrısı yapıldı: İsrail cezaevlerinde tutuklu 1000 Filistinli süresiz açlık grevine başladı

Filistinli Esirler Basın Ofisi, işgalci İsrail cezaevlerinde bulunan 1000 Filistinli tutuklunun süresiz açlık grevine başladığını duyurdu. Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "cezaevi yönetiminin saldırganlığını protesto etmek için" süresiz açlık grevine başlandığı belirtilirken, tüm Filistinlilerin seferberlik ilan ederek, tutukluları desteklemek için "sokaklara dökülmesi" gerektiği kaydedildi.

21:14 . 17/08/2023 Perşembe
AA
İsrail'de Filistinli tutuklular süresiz açlık grevine başladı.

İsrail'de Filistinli tutuklular süresiz açlık grevine başladı.

İsrail cezaevlerinde bulunan 1000 Filistinli tutuklunun süresiz açlık grevine başladığı duyuruldu.

Filistinli Esirler Basın Ofisi Müdürü Ahmed el-Kudra, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail'deki tüm cezaevlerinden yaklaşık 1000 Filistinli tutuklunun, "cezaevi yönetiminin saldırganlığını protesto etmek için" saat 19.00'dan itibaren süresiz açlık grevine başladığını bildiren Kudra, tüm Filistinlilerin seferberlik ilan ederek, tutukluları desteklemek için "sokaklara dökülmesi" gerektiğini kaydetti.

Kudra, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerden, hapishanelerdeki tutuklulara yönelik "vahşi" saldırıyı protesto için yarın eylem yapmalarını istedi.

İsrail hapishanelerinde patlak veren aşırı gerilim

Filistinli tutuklularla ilgilenen insan hakları kuruluşları tarafından bugün yapılan ortak basın açıklamasında, İsrail'in güneyindeki Negev Hapishanesi yönetiminin, hapishanenin 3. ve 4. bölümlerine baskın düzenlediği ve orada bulunan tutukluları başka bir yere naklettiği belirtilmişti.

Açıklamada, olay üzerine cezaevlerinde aşırı gerilimin patlak verdiği ifade edilmişti.

Yaklaşık 5 bin Filistinli tutuklu bulunuyor

Filistin Esirler Cemiyetine göre, İsrail hapishanelerinde 1200'den fazlası idari tutuklu olmak üzere yaklaşık 5 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.

Filistinli tutukluların açlık grevine başlamasına ilişkin İsrail'den henüz bir açıklama yapılmadı.



#Açlık Grevi
#Filistinli tutuklular
#israil
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