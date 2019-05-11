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Dünya Vatanlarından uzak Arakanlı çocuklar geleceğe hazırlanıyor
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ASYA

Vatanlarından uzak Arakanlı çocuklar geleceğe hazırlanıyor

Vatanlarından uzak Arakanlı çocuklar geleceğe hazırlanıyor

Myanmar ordusunun katliamlarından kaçarak aileleriyle Bangladeş'e sığınan Arakanlı çocuklar, İHH İnsani Yardım Vakfının desteğiyle açılan merkezlerde Birmanca, Arapça, İngilizce dillerinde eğitim görüyor. Ülkelerini terk ederek Bangladeş'teki kamplara sığınmak zorunda kalan Arakanlı öğretmenler de çocukların eğitim ve rehabilitasyonu için görev yapıyor.

Haber Merkezi AA
İHH’nın bölgede açtığı 5 merkezde bin 94 Arakanlı öğrenci eğitim görüyor.
İHH’nın bölgede açtığı 5 merkezde bin 94 Arakanlı öğrenci eğitim görüyor.

Myanmar ordusunun katliamlarından kaçarak aileleriyle Bangladeş'e sığınan çocuklar, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının desteği ile açılan okulda aldıkları eğitimle geleceğe hazırlanıyor.

  • Bangladeş'in Cox’s Bazar bölgesindeki "Çocuklar İçin Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde" Arakanlı öğrenciler Birmanca, Arapça, İngilizce dillerinde eğitim görüyor.

Arakanlı çocuklar eğitim için rehabilitasyon merkezinde.

Arakan’da görev yaptıkları sırada yaşanan saldırılar nedeniyle Bangladeş’teki kamplara gelmek zorunda kalan öğretmenler de bu okullarda görev yapıyor. Eğitim merkezinde yaşları 7 ile 12 arasında değişen 275 çocuğun eğitimi ve rehabilitasyonu ile yakından ilgilenen öğretmenler, çocukların yaşadıkları travmayı atlatmaları için büyük çaba harcıyor.

Matematik, fizik, Kur'an-ı Kerim ve beden eğitimi derslerinin de verildiği merkezde, ayrıca çeşitli sosyal aktiviteler yapılarak, oyunlar oynanıyor.

Bir çok sosyal aktivite yapılıyor.

Bambu ağaçlarından yapılan eğitim ve rehabilitasyon merkezinde, bir sınıfta eş zamanlı şekilde üç farklı kademedeki öğrencilere eğitim veriliyor. İkili eğitim sisteminin uygulandığı merkezde, öğrenciler sabah veya öğleden sonra ders başı yapıyor.

Okullardaki eğitim faaliyetlerinin sürdürülmesine destek veren İHH, öğrencilerin kıyafetleri, kırtasiye malzemeleri, günlük beslenmeleri ve gerekli hijyen malzemelerini de karşılıyor.

Öğrenciler sabah veya öğleden sonra ders başı yapıyor.

İHH Bangladeş Temsilcisi Abdulhakim Mahmout, okulda eğitim gören çocukları geleceğe hazırladıklarını ifade ederek, "Amacımız Arakan halkı için daha sağlam bir gelecek inşa edebilmek. Özellikle bu tür katliamlara ve zulümlere maruz kalan insanlar için rehabilitasyon ve eğitim fazlasıyla önem arz etmektedir." dedi.

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Mahmout, yaşanılanları değiştirmenin mümkün olmadığının altını çizerek, "Ailelerin yaşadıklarını değiştirmemiz mümkün değil. 'Bu yüzden geleceklerine odaklanmalıyız' diyerek çalışmalarımızı bu alanlarda artırmaya gayret ediyoruz. Bağışçılarımızdan da bu hususta Arakanlılardan desteklerini esirgememelerini rica ediyoruz." şeklinde konuştu.

Çocuklar, Birmanca, Arapça, İngilizce dersleri alıyorlar.

İHH’nın bölgede açtığı 5 merkezde bin 94 Arakanlı öğrenci eğitim görüyor.

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