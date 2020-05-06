Vatiyye seferi: Üssün komutanı öldürüldü, Hafter’in kritik üssü 24 kez vuruldu

Libya ordusu, ülkenin doğusundaki terör örgütü lideri Hafter’e bağlı milislerin işgalindeki Vatiyye Askeri Üssü’nü kurtarmak için operasyon başlattı. Libya hükümeti içinde, isminin gizli kalmasını isteyen bir kaynağın yaptığı açıklamaya göre, ordu ülkenin batısındaki Vatiyye Askeri Üssü’nü Hafter milislerinden temizlemek için operasyon düzenliyor. Ordunun kara birlikleri ağır top atışıyla üssün çevresindeki yolu açtı. Üsse yakın bölgede çatışmalar yaşanıyor. Kaynak, ordunun son dönemde üssün çevresinde gerçekleştirdiği yoğun hava harekatı nedeniyle içerideki milislerin çoğunun kaçtığını, bu nedenle üssün tamamını kontrol altına almanın kolay olacağını dile getirdi.

TRABLUS’UN GÜVENLİĞİ SAĞLANACAK

Libya ordusunun Vaityye Askeri Üssünü geri alması başkent Trablus’un güvenliği için oldukça önemli. Başkent Trablus’un yaklaşık 140 kilometre güneybatısındaki üs, Hafter milisleri tarafından başkente yönelik hava saldırılarında yoğun biçimde kullanılıyordu. Çölün ortasında geniş ve korunaklı bir askeri alan olan Vatiyye, 7 ila 10 bin askerlik kapasitesiyle de stratejik önem taşıyor.

SÖZDE KOMUTAN ÖLDÜRÜLDÜ

Libya ordusu, üssü geri almak için düzenlediği operasyonda, üssü korumakla görevli sözde komutan Usame Emsik’i öldürdü. Ordu birlikleri, operasyonda, 10 silahlı aracı etkisiz hale getirdi, bir tanesini ise ele geçirdi.Libya ordusu, gece saatlerinde üssü tamamen kuşatarak kullanılamaz hale getirdi. Öfke Volkanı Operasyonu resmi sözcüsü Mustafa el-Mecei, yaptığı açıklamada, Libya ordusunun üssü dört taraftan kuşatma altına alarak, tehdit olmaktan çıkardığını açıkladı. Mecei, üssün halen hizmet dışı olduğu ve Hafter milisleri tarafından kullanılamadığını vurguladı.