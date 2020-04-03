Dünya Vefat edenlerin yüzde 50sinde en az iki yüzde 64ünde ise bir kronik hastalık bulunuyor
KORONAVİRÜS

Vefat edenlerin yüzde 50'sinde en az iki yüzde 64'ünde ise bir kronik hastalık bulunuyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs ile ilgili istatistikleri paylaşırken sosyal izolasyonun da sıkı bir şekilde uygulanması gerektiğini belirtti. Özellikle başka bir kronik rahatsızlığı olanların her türlü temastan kaçınması şart.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs ile ilgili istatistikleri paylaştı. Bakan Koca'nın paylaştığı verilerde dikkat çeken sonuçlar var. Özellikle başka bir kronik rahatsızlığı olanların her türlü temastan kaçınması şart.

  1. Yoğun bakımdaki hastaların yüzde 64.4'ü 60 yaş üstüyken
  2. Hayatını kaybedenlerin yüzde 78.7'si 60 yaş üstü
  3. Evde takip edilen hastaların yüzde 86.7'si 60 yaş altında
  4. Yoğun bakımdaki hastaların yüzde 74.4'ünde en az bir hastalık varken yüzde 62.2'sinde en az iki hastalık bulunuyor
    AA
    Astım hastalarında 45 yaş altında ölüm görülmezken en riskli yaş grubu 90-95 aralığı
    AA
    En az bir hastalığı olmayanların %75.4'ü evde gözlem altında.
    AA
    İskemik kalp hastalığı bulunan hastalarda 45 yaş altında ölüm gerçekleşmezken 75 yaş üstü hastalarda risk oranı çok yüksek.
    AA
    Hastalığın en yoğun görüldüğü iller: İstanbul, İzmir, Ankara
    AA
    60 yaş altı hastaların %86.7'si evde gözlem altında tutulurken 60 yaş üstünde bu rakam %13.3
    AA
    Diyabet hastalarında 95-100 yaş aralığında ölüm oranı çok yüksekken 30 yaş altın hastalarda ölüm görülmedi.
    AA
    İstanbul'da 210 kişi, İzmir'de 27, Kocaeli'nde ise 14 kişi hastalıktan vefat etti.
    AA
    30 yaş altında ölüm görülmezken erkek hastaların en yoğun vefat aralığı 70-75 yaş kadın hastalarda ise 70-75 ve 80-85 yaş aralığı.
  5. İskemik kalp hastalığında ileri yaşta ölüm oranı giderek artıyor.
  6. Vefat edenlerin yüzde 50'sinde en az iki kronik rahatsızlık bulunurken yüzde 64.2'sinde en az bir kronik hastalık var.
  7. Astım hastalarında vefat ile sonuçlanma 45-90 yaş aralığında görülebiliyor.
  8. Koah hastalarında bu rakam 55-90 yaş aralığı.
  9. Hipertansiyonu olan hastalarda 40-90 yaş aralığında
  10. Diyabet hastalarında ise 40-85 yaş aralığında vefat görülüyor.
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