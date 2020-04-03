Vefat edenlerin yüzde 50'sinde en az iki yüzde 64'ünde ise bir kronik hastalık bulunuyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs ile ilgili istatistikleri paylaştı. Bakan Koca'nın paylaştığı verilerde dikkat çeken sonuçlar var. Özellikle başka bir kronik rahatsızlığı olanların her türlü temastan kaçınması şart.
- Yoğun bakımdaki hastaların yüzde 64.4'ü 60 yaş üstüyken
- Hayatını kaybedenlerin yüzde 78.7'si 60 yaş üstü
- Evde takip edilen hastaların yüzde 86.7'si 60 yaş altında
- Yoğun bakımdaki hastaların yüzde 74.4'ünde en az bir hastalık varken yüzde 62.2'sinde en az iki hastalık bulunuyor
- İskemik kalp hastalığında ileri yaşta ölüm oranı giderek artıyor.
- Vefat edenlerin yüzde 50'sinde en az iki kronik rahatsızlık bulunurken yüzde 64.2'sinde en az bir kronik hastalık var.
- Astım hastalarında vefat ile sonuçlanma 45-90 yaş aralığında görülebiliyor.
- Koah hastalarında bu rakam 55-90 yaş aralığı.
- Hipertansiyonu olan hastalarda 40-90 yaş aralığında
- Diyabet hastalarında ise 40-85 yaş aralığında vefat görülüyor.