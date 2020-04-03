Vefat edenlerin yüzde 50'sinde en az iki yüzde 64'ünde ise bir kronik hastalık bulunuyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs ile ilgili istatistikleri paylaşırken sosyal izolasyonun da sıkı bir şekilde uygulanması gerektiğini belirtti. Özellikle başka bir kronik rahatsızlığı olanların her türlü temastan kaçınması şart.

Haber Merkezi 03 Nisan 2020, 20:23 Son Güncelleme: 03 Nisan 2020, 21:31 Yeni Şafak