Venedik'e giriş ücreti: 700 bin avrodan fazla gelir elde etti

Dünyanın en çok ziyaret edilen gondollarıyla ünlü İtalya'nın tarihi Venedik kentinde günlük turist akınlarını kontrol edebilme amacıyla şehre günübirlik gelecek turistlerden giriş ücreti alınması kararı resmiyet kazandı. Venedik Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, günübirlik gelen turistlerden giriş ücreti isteneceği uygulamanın, 2024'ün bahar aylarında turist yoğunluğunun arttığı günlerde devreye alınması bekleniyor. Peki bu giriş ücreti ne kadar? Ve bu ücretten kimler muaf olacak? İşte detaylar...