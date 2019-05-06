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Dünya Venezuela ABDye karşı koymaya hazır
AMERİKA

Venezuela ABD’ye karşı koymaya hazır

Venezuela ABD’ye karşı koymaya hazır

ABD’nin Venezuela’ya karşı askeri yol tercih etmesine ilişkin açıklama yapan Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza; "Eğer ABD askeri yolu tercih ederse, bizim de silahlı kuvvetlerimiz var, halk milislerimiz var, halkımız var. Biz sadece direnmeye ve savaşmaya değil, zafer kazanmaya, ne kadar güçlü olursa olsun her türlü orduyu yenmeye hazırız" dedi.

Haber Merkezi AA
Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza.
Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza.

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, ABD’nin Venezuela’ya karşı askeri yol tercih etmesi halinde karşılığının verileceğini söyledi.

Arreaza, Moskova’da düzenlediği basın toplantısında ABD’nin Venezuela’ya yönelik tutumuna karşı açıklamalarda bulundu.

ABD tarafından gelebilecek her türlü silahlı saldırıya cevap vereceklerini belirten Arreaza, “Biz her türlü senaryoya hazırız. Ancak her şeyden önce diplomasiye güveniyoruz.” dedi.

Arreaza, Venezuela’nın barıştan yana olduğunu ve herkes ile barışı konuşmak istediklerini vurgulayarak, “Eğer ABD askeri yolu tercih ederse, bizim de silahlı kuvvetlerimiz var, halk milislerimiz var, halkımız var. Biz sadece direnmeye ve savaşmaya değil, zafer kazanmaya, ne kadar güçlü olursa olsun her türlü orduyu yenmeye hazırız.” ifadelerini kullandı.

Alternatif yöntemler üretebiliriz

Venezuela’da bulunan Rus askeri uzmanlarının sayısının artabileceğini kaydeden Arreaza, “Halihazırda Venezuela’da uzmanlar komisyonu var. Bu komisyon elbette genişleyebilir.” diye konuştu.

Ayrıca Arreaza, Venezuela'nın ABD ablukasını aşmak için Rusya ve Çin’in desteğiyle şu anda ABD’nin kontrolünde olan geleneksel para transferi yöntemlerine alternatif yeni yöntemler üretebileceklerini umduğunu ifade etti.

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