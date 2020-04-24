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Dünya Venezuela akaryakıtsız kalmamak için İrandan yardım istedi
AMERİKA

Venezuela akaryakıtsız kalmamak için İran'dan yardım istedi

Trump yönetiminin üzerindeki baskıyı artırdığı Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip Güney Amerika ülkesinin akaryakıtsız kalmasını önlemek için yaşlanan bir rafinerisini takviyeyle çalıştırmak amacıyla İran'dan yardım istediği bildirildi.

Haber Merkezi AA
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro

Associated Press ajansının, operasyon hakkında bilgi sahibi olan iki petrol endüstrisi yetkilisine dayandırdığı haberine göre, İran'ın Mahan Havayolları şirketine ait, benzin üretiminde kullanılan kilit öneme sahip kimyasalları taşıyan ikinci bir uçak, dün Venezuela'nın batısındaki bir şehre iniş yaptı.

  • Yetkililerden biri, gelecek günlerde İranlı teknisyenleri de Venezuela'ya getirecek 14 uçuşun daha yapılmasının beklendiğini söyledi.

Mahan Havayollarına ait ilk uçağın, ikincisi gibi çarşamba günü Falcon eyaletinde Paraguana Rafinerisi yakınındaki bir havaalanına indiği belirtildi.

Venezuela Haberleşme Bakanlığı, Mahan Havayolları ve İran'ın Birleşmiş Milletler Misyonu, konuyla ilgili açıklama yapmadı.

CARACAS'TA UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Venezuela'da geçen haftalarda başkent Caracas dahil birçok kentte benzin istasyonları önlerinde uzun kuyruklar oluşmuştu.

ABD'DEN MÜŞTEREK HÜKÜMET ÇAĞRISI

ABD yönetimi mart ayı sonunda Venezuela'da Maduro ve kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif milletvekili Juan Guaido'ya kenara çekilmeleri çağrısında bulunarak, ülkede "müşterek bir hükümet kurulması" teklifinde bulunmuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Barışçıl ve demokratik bir hükümet kurulması durumunda Venezuela'ya uygulanan yaptırımları kaldırılabiliriz." ifadesini kullanmıştı.

Maduro: ABD dünyanın en büyük petrol rezervini ele geçirmek istiyor.
OYNAT 04:03
Maduro: ABD dünyanın en büyük petrol rezervini ele geçirmek istiyor.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinde gerçekleşen Trump'ın da desteğini alan darbe girişimi nedeniyle ABD halkına seslendi. Venezuela halkının seçimine saygı duyulmasını isteyen Maduro, 'ABD büyük bir ülkedir, Trump'tan daha büyüktür.' ifadelerini kullandı.


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