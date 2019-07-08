Dünya Venezuelada müzakereler yeniden başlıyor
AMERİKA

Venezuela'da hükümet ile muhalefet görüşmelere yeniden başlıyor

Venezuela'da müzakereler yeniden başlıyor

Norveç'te mayıs ayında bir araya gelen taraflar, yeni görüşmelerin bu hafta Barbados'ta başlayacağını ve müzakerelerin yine Norveç'in arabuluculuğunda yapılacağını duyurdu

Haber Merkezi AA
Maduro taraftarlarının da sokağa çıkarak Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores etrafında toplandığı günün sonunda Lopez, önce Şili ardından da İspanya Büyükelçiliğine sığınmıştı. /Fotoğraf: Reuters
Maduro taraftarlarının da sokağa çıkarak Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores etrafında toplandığı günün sonunda Lopez, önce Şili ardından da İspanya Büyükelçiliğine sığınmıştı. /Fotoğraf: Reuters

Venezuela hükümeti ile muhalefet temsilcileri, bu hafta Norveç'in arabuluculuğunda Barbados'ta bir araya gelecek.

Aylardır büyük bir siyasi buhran yaşayan ve darbe girişimlerine sahne olan Venezuela'da, Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümeti ve kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun temsilcileri, mayıs ayında Norveç'te yapılan görüşmelerin ardından yeniden bir araya geliyor.

Tarafların hangi gün başlayacağını belirtmediği yeni görüşmeler, ülkenin kuzeydoğusundaki ada ülkesi Barbados'un ev sahipliğinde yapılacak.

Norveç'in arabuluculuğundaki yeni müzakere masasını, hükümet adına sosyal medya hesabından duyuran Venezuela İletişim, Turizm ve Kültürden Sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı ve hükümetin başmüzakerecisi Jorge Rodriguez, görüşmelerin ivedi ve sürekli bir şekilde gerçekleştirileceğini belirtti.

Rodriguez muhaliflerle anayasaya uygun bir çıkış yolu aranacağını vurguladı.

Guaido yine önce yalanladı sonra duyurdu

ABD başta olmak üzere birçok batı ve Latin Amerika ülkesinin desteğini alan Guaido da birkaç gün önce yalanladığı görüşmeleri, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.

  • Her fırsatta ordudan destek isteyen ve bir de başarısız askeri kalkışmaya imza atan Guaido, yeni görüşmelere ilişkin "Diktatörlükten çıkış müzakeresi oluşturmak için gaspçı rejimin temsilcileri ile bir araya gelinecek." ifadelerini kullandı.

Venezuela hükümeti ve Guaido'nun temsilcileri mayıs ayının ikinci haftası Norveç’te bir araya gelmiş, Guaido bu görüşmeleri de önce yalanlamış sonra kabul etmişti.

Venezuela'daki gelişmeler

Yıllardır ağır bir ekonomik ve sosyal kriz yaşayan Venezuela'da, muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclis'in Başkanı Guaido, 23 Ocak'ta kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş, başta ABD olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin desteğini almıştı.

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Guaido ile partisinin, ev hapsindeki eski lideri Leopoldo Lopez, 30 Nisan'da bir grup askerle Maduro hükümetini devirmek üzere halkı sokağa çağırmıştı.

Muhalifler, bu çağrı üzerine birçok kentte sokağa çıkmış, protestolar daha sonra belirli bölgelerde şiddet eylemlerine dönüşmüştü.

Maduro taraftarlarının da sokağa çıkarak Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores etrafında toplandığı günün sonunda Lopez, önce Şili ardından da İspanya Büyükelçiliğine sığınmıştı.

Olayların ardından başlatılan soruşturmalar sonucu bazı AN milletvekilleri tutuklanırken, bazıları da Avrupa ve bölge ülkelerinin büyükelçiliklerine kaçmıştı.

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