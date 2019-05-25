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Dünya Venezuelada mahkumlar ve polis çatıştı 23 ölü
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AMERİKA

Venezuela'da mahkumlar ve polis çatıştı: 23 ölü

Venezuela'da mahkumlar ve polis çatıştı: 23 ölü

Venezuela’da bir polis merkezinde tutulan mahkumların polise saldırarak firar girişiminde bulunmasının ardından çıkan çatışmada en az 23 mahkumun öldüğü öğrenildi.

Haber Merkezi AA
Ölü sayısı ve mekana ilişkin farklı iddialarda bulunuldu.
Ölü sayısı ve mekana ilişkin farklı iddialarda bulunuldu.

Venezuela'da Portuguesa eyaleti kırsalındaki bir polis merkezinde tutulan mahkumlar kaçmak için ellerine geçirdikleri silahlarla polise saldırdı.

  • Çıkan çatışmada en az 23 kişini öldüğü, 19 polisin de yaralandığı kaydedildi.

Venezuela basınındaki haberlere göre, olaya ilişkin resmi makamlardan herhangi bir açıklama yapılmazken, ölü sayısı ve mekana ilişkin farklı iddialarda bulunuldu.

Bazı medya kuruluşları, çatışmanın bir cezaevindeki isyan girişimi nedeniyle yaşandığını ve olayda 29 mahkumun hayatını kaybettiği yönünde haberler yaptı.

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