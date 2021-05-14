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Dünya Venezueladan İsrailin Gazzedeki saldırılarına tepki Kesinlikle kabul edilemez
ASYA

Venezuela'dan İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki: Kesinlikle kabul edilemez

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, İsrail güçlerinin Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstererek uluslararası toplumu hareket geçmeye çağırdı.

Haber Merkezi AA
Venezueladan İsrailin Gazzedeki saldırılarına tepki: Kesinlikle kabul edilemez
Jorge Arreaza

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, İsrail güçlerinin Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstererek uluslararası toplumu hareket geçmeye çağırdı.

Arreaza, Twitter hesabından, İsrail'in hava saldırıları sonucu 9 katlı bir binanın vurulma ve yıkılma anının yer aldığı görüntüyü paylaştı.

KESİNLİKLE KABUL EDİLEMEZ

Birleşmiş Milletlerin (BM) bu saldırılara derhal tepki vermesi gerektiğine dikkati çeken Arreaza, "Hiçbir ideoloji veya din aleyhinde taraf olmaksızın hemen tepki verilmeli, kesinlikle kabul edilemez". ifadelerini kullandı.

Venezuela Dışişleri Bakanlığından 11 Mayıs'ta yapılan yazılı açıklamada da İsrail'in Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinlileri zorla yerinden etmesine ve Gazze'deki saldırılarına tepki gösterilmişti.

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