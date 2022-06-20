Dünya Vergi yükü nedeniyle ABD vatandaşlığını bırakacaklar
AMERİKA

Vergi yükü nedeniyle ABD vatandaşlığını bırakacaklar

ABD’deki aşırı vergi yükünün, yurt dışındaki bazı Amerikalıların vatandaşlıktan vazgeçmesine neden olabileceği belirtildi.

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Dış Haberler Yeni Şafak
Vergi yükü nedeniyle ABD vatandaşlığını bırakacaklar
Arşiv

ABD’deki aşırı vergi yükünün, yurt dışındaki bazı Amerikalıların vatandaşlıktan vazgeçmesine neden olabileceği belirtildi. Greenback Expat Tax Services tarafından, 121 ülkede yaşayan 3 bin 200 Amerikalı ile yapılan ankete göre, külfetli vergi yasaları nedeniyle yurt dışında yaşayan ABD’lilerin yaklaşık dörtte biri vatandaşlıktan çıkmayı düşünüyor. Dünyada birçok ülkede ikamete dayalı vergi sistemi uygulanırken, ABD’nin vatandaşlığa dayalı vergi sistemi nedeniyle yurt dışındaki çok sayıda Amerikan vatandaşı iki kez vergi ödemek durumunda kalıyor.

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