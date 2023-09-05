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Dünya

Wagner liderine yakınlığıyla bilinen kayıp Rus General Surovikin sivil olarak görüldü

Wagner isyanından bu yana akıbeti bilinmeyen ve Ağustos ayında 622 sayılı kararname ile kovulduğu ortaya çıkan Sergey Surovikin'den ilk kare geldi. Surovikin, geçen ay bir uçak kazasında ölen Wagner patronu Yevgeny Prigozhin'e yakınlığıyla biliniyordu.

14:18 . 5/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Kayıp Rus General Surovikin üç ay sonra ilk kez görüntülendi.

Kayıp Rus General Surovikin üç ay sonra ilk kez görüntülendi.

Aylardır kendisinden haber alınamayan ve Ağustos ayında kovulduğu ortaya çıkan kayıp Rus General Sergey Surovikin'den ilk görüntü geldi. Sosyal medyaya yansıyan fotoğrafta sivil olduğu görülen Surovikin'in yanındaki kadının eşi olduğu öne sürüldü.

Wagner'in liderine yakınlığıyla biliiyordu

Surovikin, Wagner'in geçtiğimiz ay hayatını kaybeden lideri Yevgeniy Prigojin'e yakınlığı ile biliniyordu. 'General Armageddon' lakabı takılan Surovikin, en son 24 Haziran günü Wagner'in lideri Prigojin'e ayaklanmayı durdurmasını söylediği bir video kaydında görünmüştü.



#Rusya
#Yevgeny Prigozhin
#Sergei Surovikin
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