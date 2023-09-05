Wagner liderine yakınlığıyla bilinen kayıp Rus General Surovikin sivil olarak görüldü

Kayıp Rus General Surovikin üç ay sonra ilk kez görüntülendi.
Aylardır kendisinden haber alınamayan ve Ağustos ayında kovulduğu ortaya çıkan kayıp Rus General Sergey Surovikin'den ilk görüntü geldi. Sosyal medyaya yansıyan fotoğrafta sivil olduğu görülen Surovikin'in yanındaki kadının eşi olduğu öne sürüldü.
Wagner'in liderine yakınlığıyla biliiyordu
Surovikin, Wagner'in geçtiğimiz ay hayatını kaybeden lideri Yevgeniy Prigojin'e yakınlığı ile biliniyordu. 'General Armageddon' lakabı takılan Surovikin, en son 24 Haziran günü Wagner'in lideri Prigojin'e ayaklanmayı durdurmasını söylediği bir video kaydında görünmüştü.