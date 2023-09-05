Wagner liderine yakınlığıyla bilinen kayıp Rus General Surovikin sivil olarak görüldü

24 saat içinde sona eren Wagner krizinin yankıları sürüyor. Wagner isyanından geriye onlarca cevapsız soru kaldı. Bunlardan birisi de 'Prigojin içeriden yardım aldı mı' sorusu. Pek çok kaynağa göre bu sorunun yanıtı 'evet' Putin'in en güvendiği generallerden birisinin Prigojin ile beraber hareket ettiği iddiası yeni bir boyut kazandı. Günlerdir haber alınamayan Rus generalin akıbetini ülke basını açıkladı.