Washington Post teröristlerden 'sivil' olarak bahsederek Türkiye’nin sivilleri hedef aldığını iddia etti

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'ya yönelik Pençe-Kılıç Harekatı'nı başlattı. Harekata ilişkin açıklamada bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Pençe-Kılıç Harekatı, hava ve kara ateş destek vasıtalarıyla yapılan cezalandırma atışlarıyla sürüyor. Şu ana kadar 326 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.

ABD BASININDA SKANDAL İFADELER

Terör örgütünün ağır kayıplar verdiği operasyon tüm kararlılığıyla devam ederken ABD'de yayın yapan Washington Post gazetesi, operasyona ilişkin servis ettiği haberde skandal ifadeler kullandı. Washington Post, PKK'lı teröristlerden sivil olarak bahsederek Türkiye'nin sivilleri hedef aldığını ileri sürdü.

TERÖRİSTLER İÇİN 'SİVİL' DENİLDİ

Söz konusu haberde şöyle denildi:

"Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçleri, Çarşamba günü dördüncü gününde Suriye'nin kuzeydoğusundaki kasaba ve şehirlere hava, insansız hava aracı ve topçu saldırıları başlattı. Bölgedeki ABD destekli kuvvetlere göre, saldırılarda yaklaşık 18 sivil öldürüldü."

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GÜNDEM Pençe-Kılıç Harekatında 326 terörist etkisiz hale getirildi