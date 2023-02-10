Washington Post'tan depremin büyüklüğüne ilişkin çarpıcı grafik: 774 bin eve bir yıl yetecek enerji açığa çıktı

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Hatay'daki yıkım havadan görüntülendi.
Amerika merkezli The Washington Post, Kahramanmaraş depreminde açığa çıkan enerji miktarını ABD'yi sarsan büyük depremlerle kıyaslandırdığı bir makale kaleme aldı. Depremin boyutu bir kez daha gözler önüne serildi.
Analizde, "Türkiye-Suriye'deki 7.8'lik deprem, 6.9'luk Loma Prieta depreminden kabaca 20 kat daha güçlü kuvvetler açığa çıkardı" denildi.
7.8 şiddetindeki depremle 30 petajoule enerjinin açığa çıktığı belirtilirken 1989 yılındaki Loma Prieta 6.9 büyüklüğündeki depremde 1.5 petajoule enerji üretildiği ifade edildi.
Bir depremden salınan enerjideki fark daha da büyüktür. Rakamdan haneye, bir depremin kuvveti önceki sayıdan 32 kat daha fazladır.