Dünya Washingtonda koronavirüs salgını nedeniyle iş yerleri kapatılıyor
KORONAVİRÜS

Washington'da koronavirüs salgını nedeniyle iş yerleri kapatılıyor

Washington Valisi Jay Inslee, televizyonda yayınlanan konuşmasında, "Bu tasavvur edemediğimiz ölçekte bir insanlık trajedisi. Bu savaşı kazanmak için çaba sarf etme zamanı" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi AA
Eyalette ayrıca düğün ve cenaze gibi tüm kamusal ve sosyal toplantıların yasaklandığı belirtildi.
Eyalette ayrıca düğün ve cenaze gibi tüm kamusal ve sosyal toplantıların yasaklandığı belirtildi.

ABD'nin Washington eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zaruri olmayan iş yerlerinin kapatılması ve 7 milyondan fazla kişinin evlerinden çıkmaması talimatı verildi.

  • Inslee'nin talimatıyla eyalette 6 Nisan'a kadar zorunlu olmadıkça 7 milyondan fazla kişi evlerinden çıkmayacak, market, eczane, banka ve benzin istasyonları haricindeki iş yerleri kapatılacak.

Eyalette ayrıca düğün ve cenaze gibi tüm kamusal ve sosyal toplantıların yasaklandığı belirtildi.

Washington'da 110 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 2 bin 200 kişide virüse rastlandı.

İspanya'daki Müslümanlar koronavirüse karşı ezan okuyor
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İspanya'daki Müslümanlar koronavirüse karşı ezan okuyor
İspanya'daki Müslüman cemiyetleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tüm çalışanlara destek vermek ve teşekkür etmek için cuma günleri balkon ve pencerelere çıkarak ezan okumaya başladı.

Porto Riko'dan 787 milyon dolar mali yardım paketi

ABD'ye bağlı ancak iç işlerinde bağımsız olan özerk bölge Karayip adası Porto Riko, Kovid-19 salgınının adadaki ekonomik etkisini hafifletmek için 787 milyon dolarlık mali yardım paketi açıkladı.

  • Porto Riko Valisi Wanda Vazquez, yardım paketinin, ev, araç, bireysel ve ticari krediler için 90 günlük moratoryum, hemşire, polis ile diğer acil durum ve sağlık çalışanları için 2 bin ile 4 bin dolar arasında değişen ikramiyeleri kapsadığını söyledi.

Vazquez, hükümetin, 15 Mart'ta başlayan 2 haftalık sokağa çıkma yasağı esnasında uzaktan eğitimi geliştirmeye 250 milyon dolar harcayacağı, 134 binden fazla kamu çalışanına acil durumlarda ödeme yapacağı, federal yardım almaya hak kazanamayan, 50 veya daha az çalışanı bulunan küçük ve orta ölçekli işletmeler için 1500 dolarlık ödenek ayıracağını kaydetti.

Porto Riko'da yaklaşık 170 bin serbest çalışana da 500 dolarlık yardım yapılacağını bildiren Vazquez, "Bu savaşı kazanacağız" dedi.

Adada, Kovid-19 görülen kişi sayısı 31, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 olarak duyurulmuştu.

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