Dünya İran füzeleri bazı AB ülkelerini tehdit ediyor
AVRUPA

İran füzeleri bazı AB ülkelerini tehdit ediyor

İran'ın 2018 yılında füze denemelerini 2 kattan fazla artırdığını yazan Alman Welt am Sonntag gazetesi, İran'a ait füzelerin bazı Avrupa ülkelerinin topraklarına erişecek kapasitede olduğunu belirtti.

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İran'a ait füzeler
İran'a ait füzeler

Almanya’nın Welt am Sonntag gazetesi, Batılı ülkelerin istihbarat servislerine dayandırdığı haberinde, İran’ın 2018’de en az 7 orta menzilli füze denemesi yaptığını ve bazı füzelerin AB’nin güneydoğusundaki bir dizi ülkeyi vurabileceğini öne sürdü.

İran’ın en az 5 kısa menzilli füze denemesi gerçekleştirdiğini de kaydeden Welt am Sonntag, Tahran’ın bu eylemlerinin BM Güvenlik Konseyi kararıyla çelişebileceğinin altını çizdi.

Haberde, “Welt am Sonntag’ın verilerine göre 2017’de İran’da sadece 4 orta menzilli ve 1 kısa menzilli füze denemesi yapıldı. Bu verilerle karşılaştırıldığında, bu yıl füze denemelerinin sayısı 2 kattan fazla arttı. Bu artış, hem Almanya hem de dünyada endişeye yol açabilir” dendi.

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